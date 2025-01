Il Mostro: Il primo teaser trailer della serie Netflix sul Mostro di Firenze

News Serie TV

Diretto da Stefano Sollima, il crime drama arriverà in streaming il prossimo autunno.

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer de Il Mostro, la nuova serie originale italiana che ripercorrerà uno dei più controversi casi di cronaca nera del nostro Paese: quello del cosiddetto Mostro di Firenze. Il drama, diretto da Stefano Sollima, arriverà in streaming il prossimo autunno (una data d'uscita non è stata ancora annunciata). Intanto guardate qui sotto la clip.

Il Mostro: Cosa sappiamo sulla serie Netflix

Il Mostro è diretta da Stefano Sollima e da lui creata insieme a Leonardo Fasoli, team già dietro a successi come Gomorra: La serie e Suburra, il film del 2015. La serie è una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini. Al momento non è stato reso noto il cast, ma Netflix si è limitata a diffondere una prima sinossi in cui si legge:

Otto duplici omicidi.

Diciassette anni di terrore.

Sempre la stessa arma.

Una beretta calibro 22.

Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: Il Mostro di Firenze.

Una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche.

Tutto terribilmente vero.

Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime.

In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista.

Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque.

Il caso del Mostro di Firenze

Il caso denominato dai media come quello del "Mostro di Firenze" riguarda una serie di omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 in zone rurali vicino a Firenze. Le vittime erano coppie di giovani, generalmente trovate nelle loro auto, spesso in atteggiamenti intimi. Gli omicidi erano caratterizzati da una particolare brutalità: le vittime venivano uccise con colpi di pistola e, in alcuni casi, venivano mutilate. Il caso è stato oggetto di inchieste per anni, ma il colpevole o i colpevoli non sono mai stati definiti con certezza. Diverse piste sono state seguite, tra cui quella di un singolo assassino seriale o di un gruppo criminale che includesse più persone. Ma il caso rimane ancora irrisolto e, per questo, uno dei misteri più discussi della cronaca italiana.

Le altre serie italiane di Netflix in arrivo

Il Mostro è solo una delle tante serie originali di Netflix che vedremo nei prossimi mesi sul servizio di video in streaming. Tra queste ricordiamo quelle imminenti, vale a dire Storia della mia famiglia e Il Gattopardo, e quelle che arriveranno più avanti cioè Maschi veri, comedy sull'essere uomini nel mondo di oggi; Mrs Playmen, sulla donna tenace e coraggiosa a capo della più famosa rivista erotica italiana negli anni '60 e '70; e Sara - La donna nell'ombra, basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni incentrati su uno dei personaggi più amati del noir italiano. Per il 2026, inoltre, è stata annunciata Motorvalley, serie con Luca Argentero ambientata nel mondo delle corse automobilistiche.