Il metodo Kominsky 3, è tempo di addii: Il trailer ufficiale dell'ultima stagione

News Serie TV

La comedy di Chuck Lorre con Michael Douglas tornerà in streaming su Netflix il 28 maggio.

La terza e ultima stagione de Il Metodo Kominsky sarà, a tutti gli effetti, la stagione degli addii. Non solo perché sarà l'ultima ma anche perché, come promesso, affronterà di petto la mancanza di Alan Arkin che ha lasciato la serie prima del capitolo finale, atteso in streaming per il prossimo 28 maggio. Nel trailer ufficiale, appena rilasciato da Netflix, apprendiamo infatti il destino del suo personaggio, Norman Newlander.

Il metodo Kominsky dice addio a Norman Newlander (e ad Alan Arkin)

Nella storia Norman è morto e il trailer parte proprio dal suo funerale durante il quale il nipote Robby (Haley Joel Osment) dice qualche parola per suo nonno. Dopo la morte del suo caro amico, Sandy (Michael Douglas) dovrà affrontare la vecchiaia senza il suo compagno di vecchia data. Le cose si faranno più complicate quando, alla morte di Norman, si scoprirà che Sandy è stato nominato suo esecutore testamentario.

Alan Arkin, che per il ruolo di Norman ha ricevuto nomination sia agli Emmy che ai Golden Globe, ha fatto sapere che avrebbe lasciato la serie lo scorso settembre. Un suo rappresentante aveva spiegato che la decisione era stata presa dall'attore "qualche tempo fa", prima che la pandemia rivoluzionasse anche il mondo delle produzioni tv.

Il metodo Kominsky 3: Pioggia di guest star e ritorni

Ne Il metodo Kominsky 3 si cercherà di mitigare l'assenza di Arkin grazie a prestigiose guest star come Morgan Freeman e Barry Levinson. I due attori interpreteranno delle versioni un po' esagerate di se stessi. Nel trailer vediamo Sandy e Freeman mentre litigano durante le lezioni di recitazione di Sandy. Levinson, nel frattempo, presenta a Sandy un'opportunità che potrebbe cambiargli la vita. Tornerà a tempo pieno Kathleen Turner nei panni dell'ex moglie di Sandy Roz e rivedremo anche Lisa Edelstein, Emily Osment e Graham Rogers.