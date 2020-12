Il Lupin di Netflix si svela (finalmente!) nel trailer ufficiale della serie tv

News Serie TV

Creata dall'ideatore di Criminal, la serie con Omar Sy sarà disponibile in streaming dall'8 gennaio.

"Mi hai sottovalutato. Perché non mi hai guardato. Tu mi hai visto. Ma non mi hai guadato". Assane Diop, il protagonista della nuova serie di Netflix ispirata dal mito di Arsenio Lupin, il celebre ladro gentiluomo creato dal francese Maurice Leblanc, sembra parlare a quei tanti che da un po' di tempo a questa parte hanno giudicato senza aver guardato. Potranno farlo e forse ricredersi dall'8 gennaio, quando Lupin arriverà finalmente sul servizio di video in streaming. Nel frattempo, il personaggio interpretato dalla star di Quasi amici Omar Sy si rivela nel trailer ufficiale.





La trama e il cast di Lupin

Questa non è dunque la storia del Lupin che conosciamo tutti. Lupin si concentra su Assane Diop, un giovane uomo la cui vita è stata sconvolta diversi anni fa, quando era ancora un adolescente, quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. Oggi, 25 anni dopo, Assane usa il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo come ispirazione per vendicarlo. La clip ce lo presenta come un semplice addetto alle pulizie del Louvre. Si tratta però di un ladro, che insieme ad altri ladri decide di rubare un prezioso collier dal museo. Come ci hanno insegnato gli eccentrici personaggi de La casa di carta, più facile a dirsi che a farsi, sebbene Assane abbia un piano ben congegnato. Ma siamo sicuri che "giocare a fare Lupin" sarà sufficiente?

I 5 episodi di Lupin, ai quali sappiamo già ne seguiranno altri, coinvolgono anche gli attori Hervé Pierre (Paris, je t'aime), Nicole Garcia, Ludivine Sagnier (The New Pope), Clotilde Hesme (Les Revenants), Antoine Gouy (Un amore sopra le righe), Shirine Boutella e Soufiane Guerrab (Spiral). La serie è una creazione di George Kay, l'ideatore di Criminal, un'altra serie di Netflix, in collaborazione con François Uzan. Louis Leterrier e Marcela Said ne hanno diretto invece gli episodi.