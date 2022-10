Il grande gioco: Il trailer ufficiale della serie Sky che va dietro le quinte del calciomercato

News Serie TV

Con Francesco Montanari e Giancarlo Giannini, la nuova serie tv andrà in onda dal 18 novembre.

In onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 18 novembre, la nuova serie Sky Original Il grande gioco, che tra affari miliardari, personaggi senza scrupoli e trattative al cardiopalmo esplora il calciomercato e il dietro le quinte del calcio da una prospettiva mai mostrata prima, promettendo di sorprendere lo spettatore, torna a mostrarsi, questa volta con il trailer ufficiale.





La trama e il cast de Il grande gioco

Scritta da Tommaso Capolicchio (Il Santone), Giacomo Durzi (Baby), Filippo Kalomenidis (R.I.S.), Marcello Olivieri (Io, Leonardo) e Andrea Cotti partendo da un'idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi, e diretta da Fabio Resinaro (Mine, Dolceroma) e Nico Marzano, Il grande gioco racconta per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi senza tralasciare gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro l'ingaggio di un calciatore o il successo di un'intera squadra.

Francesco Montanari, di nuovo protagonista di una serie Sky oltre un decennio dopo la popolarissima Romanzo Criminale, è Corso Manni, fino a una decina di anni prima una star nel mondo dei procuratori calcistici, caduto in disgrazia per un presunto legame con il mondo delle scommesse clandestine. Con l'aiuto del giovane procuratore Marco Assari (Lorenzo Aloi, Fedeltà), Corso ricostruisce la sua carriera contendendosi la procura del campione Quintana e del promettente Antonio Lagioia (Jesus Mosquera Bernal e Giovanni Crozza Signoris) con Dino De Gregorio (Giancarlo Giannini) ed Elena De Gregorio (Elena Radonicich), rispettivamente CEO della ISG, la più grande società di procuratori in Italia, e sua ex moglie. Un inaspettato gioco di alleanze e tradimenti prende forma con l'entrata in scena di Sasha Kirillov (Vladimir Aleksic), un navigato procuratore della russa Plustar, determinato a conquistare non solo il mercato calcistico italiano, ma anche dei preziosissimi terreni intestati alla ISG.