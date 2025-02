Il Gattopardo, un classico senza tempo: La nostra video intervista a Kim Rossi Stuart e al regista Tom Shankland

News Serie TV

Debutterà su Netflix il 5 marzo Il Gattopardo, la miniserie che porta sul piccolo schermo il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ne abbiamo parlato con Kim Rossi Stuart, che interpreta il Principe di Salina, e con il regista Tom Shankland che ha un legame particolare con l'Italia.

Siamo partiti da una celebre citazione di Italo Calvino ("Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire") per rompere il ghiaccio durante la nostra video intervista al protagonista della miniserie Il Gattopardo, Kim Rossi Stuart, e al regista Tom Shankland. Il period drama debutterà in streaming su Netflix il prossimo 5 marzo con i suoi 6 episodi, e con gli intervistati abbiamo parlato dell'impatto del classico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - e quindi della serie - sul pubblico di oggi e dei temi senza tempo a cui tutti si possono sentire vicini. Kim Rossi Stuart, inoltre, ci ha parlato del tema del cambiamento e del suo lavoro con Tom sul set. Non meravigliatevi se il regista parla perfettamente l'italiano: come ha raccontato in conferenza stampa, suo padre insegnava la nostra lingua e lui stesso, da ragazzo, ha viaggiato nel nostro Paese, fermandosi spesso in Sicilia. Adesso, come ci ha spiegato, spera di far conoscere questa splendida isola al mondo grazie a questa miniserie che avrà una diffusione globale su Netflix.

Intervista Esclusiva: La nostra video intervista al protagonista Kim Rossi Stuart e al regista Tom Shankland - HD

Il Gattopardo: La trama e il cast della serie

Il Gattopardo racconta la storia di Don Fabrizio Corbera, il Principe di Salina, un uomo che vive in un'epoca di grande bellezza e privilegio, nel cuore della Sicilia del 1860, durante i moti per l'unificazione italiana. In un contesto di trasformazioni politiche, l'aristocrazia siciliana si trova a fronteggiare la minaccia di un cambiamento che mette a rischio il suo potere. Fabrizio, consapevole che il futuro della sua famiglia è incerto, si troverà costretto a fare alleanze scomode, anche se ciò contrasta con i suoi principi più profondi.

La sua lotta per il mantenimento dello status quo lo porta a una scelta dolorosa: organizzare un matrimonio tra la bella e ricca Angelica (Deva Cassel) e suo nipote Tancredi (Saul Nanni), ma a scapito della felicità della sua amata figlia Concetta (Benedetta Porcaroli). La serie esplora temi senza tempo come il potere, l'amore e il prezzo del progresso, riflettendo su come questi concetti continuano a influenzare le generazioni.

Completano il cast Paolo Calabresi (Sono Lillo), Francesco Colella (Christian), Astrid Meloni (Odio il Natale) e Greta Esposito (Mare fuori). Richard Warlow (Ripper Street) firma le sceneggiature, mentre Tom Shankland è stato affiancato alla regia anche da Giuseppe Capotondi (Suburra: La serie) e Laura Luchetti (Nudes).