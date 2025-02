Il Gattopardo, presentata la serie Netflix che reinterpreta il classico di Tomasi di Lampedusa: "Ambiziosa e attuale"

News Serie TV

Il cast e la squadra creativa de Il Gattopardo, in arrivo il 5 marzo su Netflix, hanno svelato i segreti e i dettagli del sontuoso adattamento, condividendo la passione e la visione che rendono questa serie una visione da non perdere.

Il Gattopardo, la miniserie basata sul celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, arriverà su Netflix il prossimo 5 marzo. Ambientata in Sicilia nel 1860, durante i moti che portarono all'unificazione d'Italia, la serie - così come il libro - racconta le vicissitudini del Principe di Salina e della sua famiglia, immersi in un mondo aristocratico che sta per cedere il passo al cambiamento. In una location d'eccezione nel centro di Roma (la stessa dove è stata girata una scena di ballo che rievoca quella vista nel film di Luchino Visconti), il cast e la squadra creativa di questo nuovo progetto hanno presentato la serie alla stampa e svelato curiosità e dettagli di questo nuovo adattamento.

La genesi de Il Gattopardo di Netflix: Una sfida ambiziosa

La nascita di Il Gattopardo come serie per Netflix è stata un lungo e avventuroso viaggio produttivo. Fabrizio Donvito, produttore per Indiana Production, ha raccontato come il progetto sia nato durante un altro set: "Tutto è partito mentre ero su un altro set e stavamo pensando a una serie su una saga di una famiglia aristocratica, come The Crown. I diritti erano liberi, e abbiamo vinto una gara. L'abbiamo vinta non solo per l'offerta economica, ma anche per la nostra visione".

La serie è una grande scommessa per Netflix, come ha sottolineato Tinny Andreatta, Vicepresidente delle Serie Originali Netflix italiane: "Il Gattopardo per Netflix Italia rappresenta l'ambizione artistica e produttiva che abbiamo per il nostro Paese. La grande sfida ambiziosa di questo progetto è testimoniata dal fatto che il capo dei contenuti globali di Netflix, Bela Bajaria, ha presentato la serie tra le eccellenze globali."

Adattare il romanzo oggi: Il rapporto con il materiale di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Adattare un classico della letteratura non è mai un compito semplice, ma la serie ha scelto di affrontare questa sfida con una prospettiva moderna. "Ogni adattamento di un romanzo è unico, e la dimensione seriale ci ha permesso di approfondire la ricchezza del libro, costruendo qualcosa di più ampio," ha affermato Andreatta, mettendo in luce l'approccio innovativo al testo originale che è arrivato sul tavolo di Netflix, portato da Indiana Production. Richard Warlow, sceneggiatore della serie, ha riflettuto sulla sua esperienza nel portare il romanzo di Lampedusa sullo schermo: "È un'opportunità che arriva una volta nella vita, un privilegio enorme. Il libro l'avevo letto all'università e ritrovarmi vent'anni dopo a fare questo progetto è stata una sfida positiva. La sfida è stata far vedere il momento in cui le cose cambiano",

L'opera di Lampedusa, pur rimanendo centrata sulle figure emblematiche di Don Fabrizio e della sua famiglia, è stata reinterpretata per evidenziare la sua attualità. "Il libro è molto interiore, quindi l'obiettivo era uscire fuori e riflettere sul cambiamento," ha aggiunto Warlow, sottolineando la sfida di portare su schermo un'opera che mostra una dimensione tanto riflessiva quanto storica.

Il confronto con il film di Visconti e la visione di Tom Shankland

Il confronto con il celebre film di Luchino Visconti del 1963 è inevitabile, visto l'impatto che ha avuto nella storia del nostro cinema. A questo proposito Tinny Andreatta ha chiarito: "La base di partenza è sempre il romanzo. Ogni adattamento di un romanzo è unica e anche ogni lettura. Noi parliamo dell'attualità di questo romanzo, e oggi possiamo rileggerlo in un modo che è unico."

Il regista britannico Tom Shankland ha diretto gli episodi 1, 2, e 6 mentre Giuseppe Capotondi è stato alla regia del 4 e Laura Luchetti del 5. Shankland, che per Netflix aveva già diretto The Serpent, ha un forte legame personale con la Sicilia, visto che suo padre era insegnante di italiano e, grazie a lui, da piccolo ha girato l'Italia, fermandosi a lungo anche sulla bellissima e soleggiata isola. Parlando del legame con l'opera originale, ha detto: "Il Gattopardo era affascinante per me. La prima volta che ho sentito parlare del progetto, ho capito subito che dovevo assolutamente essere il regista e ho chiesto a Richard di far parte del progetto".

La costruzione dei personaggi: La parola al cast

I personaggi de Il Gattopardo sono tra i più complessi della letteratura italiana, e la serie si sforza di catturarne la complessità. Kim Rossi Stuart, che interpreta il Principe di Salina, così ha descritto la sua esperienza con il personaggio: "Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono confrontato con quest'immagine mastodontica del Principe. Io mi percepisco fragile e insicuro, quindi dovevo fare un salto mortale per entrare in questo personaggio". Don Fabrizio, più di tutti, è vittima del cambiamento - uno dei temi centrali in questo racconto - e cerca di non soccombere. "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutti cambi" è una delle citazioni più iconiche del romanzo. "Non so perché questa frase sia diventata così significativa. Ma sono d'accordo che è una storia di molti di non detti. In ogni caso, è interessante come alla fine sembri essere smentita, visto che si dice che si diventa polvere", ha riflettuto l'interprete del Principe.

Deva Cassel, che interpreta Angelica, ha detto della sua interpretazione: "Angelica è un personaggio con tanti strati. È umile, cerca di adattarsi al nuovo contesto, ma sta vivendo una battaglia interna." Per Cassel, questo ruolo è stato un'occasione unica per esplorare le sfumature del personaggio e per rendere giustizia alla figura di Angelica, senza cadere però nella trappola di un confronto diretto con Claudia Cardinale. "La rispetto ma la mia visione è nata soprattutto dal confronto con i registi", ha aggiunto.

Benedetta Porcaroli, che interpreta Concetta, ha lavorato molto sull’immaginazione, in quanto il personaggio nel romanzo è meno sviluppato. "Ho lavorato sulla presenza di un uomo forte e vincolante nella sua vita, suo padre. Immaginavo che Concetta si portasse dentro una rivoluzione, una sorta di cambiamento per l'epoca", ha detto. Saul Nanni, interprete di Tancredi, ha parlato del suo personaggio come di "un ragazzo che vuole trovare il suo posto nel mondo," evidenziando la tematica universale del cambiamento che attraversa tutta la serie.

Foto: Lucia Iuorio