Il famigerato Star Wars Holiday Special raccontato nel documentario "Una perturbazione nella Forza"

L'Holiday Special di Star Wars, trasmesso nel novembre 1978, è finito nel dimenticatoio, ricusato dallo stesso George Lucas. Circola nel web in modo non ufficiale... e ora sarà raccontato dal documentario "Una perturbazione nella Forza"!

Quando i fan duri e puri di Star Wars amano, amano ogni cosa: mentre c'è fermento per il trailer della terza stagione di The Mandalorian (su Disney+ in streaming da marzo), i veri intenditori ancora si domandano perché la Lucasfilm continui a disconoscere il micidiale Star Wars Holiday Special del 1978. Se lo domandano di certo Jeremy Coon e Steve Kozak, autori del documentario A Disturbance in the Force: titolo citazionistico calzante per una "perturbazione nella Forza" ricusata persino da George Lucas... e come tale divenuta un cult.





A Disturbance in the Force, il documentario su Star Wars Holiday Special

Il 17 novembre del 1978, sull'onda del successo rivoluzionario di Guerre Stellari nel 1977, la CBS mandò in onda lo Star Wars Holiday Special, diretto da Steve Binder: 97 minuti, a detta di molti imbarazzanti (ma forse proprio per questo teneri), dove Chewbecca e Han Solo volavano sul pianeta natale di Chewbe, Kashyyyk, per un Life Day che indirettamente evocava il nostro Natale. Qui facevano la conoscenza del papà di Chewbecca, Attichitcuk (Itchy), sua moglie Mallatobuck (Malla) e suo figlio Lumpawarrump (Lumpy). La presenza di truppe imperiali alla ricerca di Ribelli legittimava la partecipazione del resto del cast storico, cioè Luke Skywalker, C-3PO, R2-D2, Dart Vader e naturalmente Leia.

Criticato aspramente, con rapidità seppellito negli archivi della Lucasfilm, lo speciale è diventato un culto grazie alla diffusione delle copie VHS non ufficiali (poi digitalizzate e diffuse in rete, in copie come quella che abbiamo embeddato in quest'articolo). Ultimamente ne è stato riconosciuto ufficialmente solo lo spezzone animato a cura della canadese Nelvana, "The Faithful Wookiee", scritto proprio da George Lucas: essendo la prima apparizione di Boba Fett, ha un valore che è stato preservato.

Il documentario "A Disturbance in the Force", che sarà presentato al South by Soutwest del 10-19 marzo, si propone proprio di indagare sui retroscena di questo scivolone della Lucasfilm, che non seppe sottrarsi a un uso più disincantato dell'universo di Star Wars, producendo un lavoro raffazzonato e trash che, come spesso accade, si è tramutato nei decenni in un cult. Ecco la descrizione ufficiale del documentario "Una perturbazione nella Forza":

Nel 1977 Star Wars divenne un fenomeno culturale che da solo rivitalizzò un'industria cinematografica stagnante, e cambiò per sempre il modo in cui i film erano venduti e pubblicizzati. Il cinema non sarebbe mai più stato lo stesso. Un anno dopo, la tv avrebbe ricevuto lo stesso trattamento. Nel 1978 la CBS mandò in onda lo Star Wars Holiday Special nella settimana del Giorno del Ringraziamento, e fu guardato da tredici milioni di persone. Non fu più replicato. Mentre alcuni fan della saga sono consapevoli di quest'oscuro segreto, queste bizzarre due ore di televisione rimangono ancora relativamente sconosciute al pubblico generalista. Per farla breve, risponderemo a due domande: come e perché l'Holiday Special fu realizzato?