Il Conte di Montecristo: Sam Claflin nelle nuove foto della serie evento Rai

La nuova serie sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024 il prossimo mese.

La nuova serie evento Rai Il conte di Montecristo, basata su uno dei romanzi senza tempo e più popolari di sempre della letteratura francese, si mostra in nuove foto ufficiali, insieme al protagonista Sam Claflin (Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, Hunger Games, Peaky Blinders), in occasione dell'annuncio oggi della sua presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2024 (al via il 16 ottobre) nella sezione Freestyle.

Il conte di Montecristo: La trama e il resto del cast

Diretta dal visionario regista danese premio Oscar Bille August (Pelle alla conquista del mondo) e attesa prossimamente in prima serata su Rai 1, Il conte di Montecristo racconta di Edmond Dantes (Claflin), un giovane marinaio che, accusato ingiustamente di tradimento, viene imprigionato senza processo nel Castello d'If, una cupa isola-fortezza a largo di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia, Edmond riesce finalmente a scappare e, assumendo l'identità del conte di Montecristo, mette in atto la sua vendetta contro coloro che lo hanno privato della libertà.

Nella serie di 4 episodi recita anche il premio Oscar Jeremy Irons (Il mistero Von Bulow) nelle vesti dell'Abate Faria, l'anziano prete che stringe un'intensa amicizia con Edmond. Faria gioca un ruolo fondamentale nel piano di vendetta del protagonista. Si aggiungono Ana Girardot (Les Revenants) nel ruolo di Mercedes, Mikkel Boe Følsgaard (The Rain) di Gérard Villefort, Blake Ritson (The Sandman) di Danglars, Karla-Simone Spence (Gold Digger) di Haydée e gli attori italiani Michele Riondino (I Leoni di Sicilia) di Jacopo, Lino Guanciale (Un'estate fa) di Vampa, Gabriella Pession (La porta rossa) di Hermine Danglars e Nicolas Maupas (Mare fuori) di Albert.

Completano il cast Harry Taurasi (I Borgia), Poppy Corby-Tuech (Animali fantastici), Amaryllis August, Jason Barnett (Bridgerton), Nicholas Farrell (Bodies), John Ioannou (Degrassi Junior High), Martina Laird (La sirenetta), Simone Zambelli (Misericordia), Matthew Wilson (Poldark) e Ben Moor (I tre moschettieri).