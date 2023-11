Il conte di Montecristo: Jeremy Irons si unisce al cast della serie tv basata sul romanzo di Alexandre Dumas

News Serie TV

La star de I Borgia raggiunge il protagonista Sam Claflin, interprete di Edmond Dantès.

Nuova aggiunta prominente al cast de Il conte di Montecristo, serie tv basata sul celebre romanzo di metà Ottocento scritto da Alexandre Dumas. Il premio Oscar Jeremy Irons (Il mistero Von Bulow) affiancherà il protagonista Sam Claflin (Daisy Jones & The Six, Peaky Blinders), interprete dell'iconico Edmond Dantès. L'attore 75enne si riunisce con il visionario regista danese Bille August (Pelle alla conquista del mondo), con il quale ha già collaborato in diverse altre occasioni.

Il conte di Montecristo: La trama della serie tv e il ruolo di Jeremy Irons

Prodotta dall'italiana Palomar, in collaborazione con Rai Fiction e le francesi DEMD Productions e France Télévisions, Il conte di Montecristo racconta di Edmond Dantès, un marinaio diciannovenne che, accusato di tradimento, viene imprigionato senza processo nel castello d'If, una cupa isola-fortezza al largo di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia, Edmond riesce finalmente a scappare e, celato dietro l'identità del conte di Montecristo, progetta di vendicarsi di coloro che lo hanno incolpato ingiustamente.

Irons, nell'ultimo decennio, dopo il successo de I Borgia, tornato in tv solo due volte, in Watchmen e Il Pentavirato, interpreterà l'altrettanto iconico abate Faria, l'anziano prete che stringe un'intensa amicizia con Edmond. Faria gioca un ruolo fondamentale nel piano di vendetta del protagonista nell'amatissimo romanzo di Dumas, una delle opere letterarie francesi più famose al mondo.

Come precedentemente annunciato, il cast della serie include anche Ana Girardot (Les Revenants) nel ruolo di Mercedes, così come Mikkel Boe Følsgaard (The Rain), Blake Ritson (The Sandman), Karla-Simone Spence (Gold Digger) e gli italiani Michele Riondino (I Leoni di Sicilia), Lino Guanciale (Un'estate fa), Gabriella Pession (La porta rossa) e Nicolas Maupas (Mare fuori).