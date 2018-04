Il club delle prime mogli e Y: L'ultimo uomo sulla Terra, ordinati i pilot degli adattamenti tv

La serie tv basata su Il club delle prime mogli riprende vita. La neonata Paramount Network ha ordinato la produzione dell'episodio pilota di First Wives' Club, nuovo adattamento del popolare film del 1996 dopo il nulla di fatto di TV Land. Nel frattempo, dopo una lunga fase di sviluppo, FX ha ordinato il pilota di Y, drama sci-fi basato sull'apprezzato fumetto di Brian K. Vaughan e Pia Guerra Y: L'ultimo uomo sulla Terra.

First Wives' Club, una comedy, è ambientata a New York City ed esplora il legame che unisce un gruppo di donne che si sostengono a vicenda mentre mettono a punto una piccola vendetta dopo la fine dei loro matrimoni. Tracy Oliver firma la sceneggiatura e ne sarà la produttrice esecutiva insieme con Karen Rosenfelt e Scott Rudin, che ha prodotto il film. Al momento non è chiaro se qualcuna delle attrici coinvolte nel primo adattamento - Alyson Hannigan (How I Met Your Mother), Megan Hilty (Smash) e Vanessa Lachey (Truth Be Told) - prenderà parte alla nuova versione.

Per quanto riguarda Y, in sviluppo dall'ottobre del 2015, la storia racconta di Yorick, uno scapestrato escapista dilettante con seri problemi di autostima che, accompagnato da una scimmia cappuccino di nome Ampersand, si propone di scoprire la causa della catastrofe che in pochi istanti ha sterminato tutti gli altri mammiferi di sesso maschile. Il nominato all'Oscar Michael Green (Logan) ha scritto la sceneggiatura e ne sarà lo showrunner con Aida Mashaka Croal (Jessica Jones, Luke Cage). La regia è stata affidata invece a Melina Matsoukas (Insecure).