Il Cavaliere dei Sette Regni, George R.R. Martin entusiasta della prima visione della serie: "La amo!"

Lo scrittore della saga che ha ispirato Il Trono di Spade sembra soddisfatto del nuovo spin-off in arrivo prossimamente su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW: ecco il suo primo giudizio.

I fan de Il Trono di Spade possono contare su una nuova rassicurazione da parte di George R.R. Martin, l'autore che ha creato l'universo di Westeros e la saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco su cui sono basati Il Trono di Spade e i suoi spin-off. Lo scrittore si è dimostrato entusiasta della nuova serie Il Cavaliere dei Sette Regni (A Knight of the Seven Kingdoms), attesa su HBO e - in Italia - su Sky e in streaming su NOW entro la fine dell'anno. In un post sul suo blog personale, Martin ha rivelato di aver visto sei episodi della prima stagione e alcune scene degli ultimi due. La sua reazione? "Li amo!", ha scritto, aggiungendo di essere particolarmente legato ai protagonisti della serie, Duncan (detto "Dunk") e Egg, due personaggi che hanno sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. "Gli attori che li interpretano sono incredibili", ha aggiunto, lodando anche il resto del cast.

Il Cavaliere dei Sette Regni: Il giudizio di George R.R. Martin

I fan delle opere di Martin si sono sempre preoccupati della fedeltà degli adattamenti televisivi al materiale originale, e lo stesso Martin è stato molto critico, quando è stato necessario, verso il lavoro degli sceneggiatori. Ora l'autore ha voluto rassicurare tutti scrivendo che "Il Cavaliere dei Sette Regni è il più fedele adattamento in cui un uomo ragionevole potesse sperare". Il riferimento è alle critiche mosse ad alcune scelte creative fatte in House of the Dragon, il primo spin-off de Il Trono di Spade.

Nonostante il tono della serie sia decisamente più intimo e meno spettacolare rispetto ad altri prodotti dell'universo di Westeros, Martin ha sottolineato che ne Il Cavaliere dei Sette Regni "non ci sono draghi, nessuna grande battaglia, nessun Estraneo", ma che "questa è una storia incentrata sui personaggi, e il suo focus è sul dovere e l'onore, sulla cavalleria e tutto ciò che significa". "Spero che amerete la serie tanto quanto me'", ha concluso.

La trama e il cast del secondo spin-off de Il Trono di Spade

Ambientato circa un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni segue le avventure del giovane e idealista cavaliere Ser Duncan l'Alto (interpretato da Peter Claffey) e del suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell). La serie promette di esplorare un'epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e i draghi sono solo un ricordo lontano. Il cast include anche attori come Finn Bennett (True Detective: Night Country), Sam Spruell (Fargo), Bertie Carvel (The Crown), Daniel Ings (Sex Education) e Tanzyn Crawford (Le piccole cose della vita).