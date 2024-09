Ecco cosa di House of the Dragon non sta piacendo a George R.R. Martin: HBO scende in difesa dell'ideatore

News Serie TV

L'autore di Fuoco e Sangue è tornato sulla spinosa questione anticipata pochi giorni fa nel suo blog, in un nuovo post poi cancellato.

Dopo il polverone sollevato nei giorni scorsi, in un nuovo post pubblicato nel suo blog e poi cancellato, George R.R. Martin è entrato nel dettaglio di "tutto ciò che è andato storto" in House of the Dragon, la serie di successo di HBO basata sul suo romanzo Fuoco e Sangue, che racconta la storia di Casa Targaryen prima delle vicende narrate nella saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui è tratta la precedente Il Trono di Spade. Lo scrittore, anche co-ideatore e produttore esecutivo dello spin-off prequel (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW), ha criticato alcune scelte compiute dallo showrunner Ryan Condal, una in particolare che non trova corrispondenza nel materiale originale. Una presa di posizione netta, per certi versi sorprendente, alla quale la rete ha prontamente risposto schierandosi in difesa di Condal.

House of the Dragon: La critica di George R.R. Martin

Martin ha scritto di non essere d'accordo con la decisione di Condal di limitare la storia di Sangue e Formaggio - ovvero il brutale omicidio raccontato nel primo episodio della seconda stagione - solo ai piccoli Jaeherys e Jaehaera, escludendo il fratello Maelor. Sebbene quest'ultimo sia un personaggio di Fuoco e Sangue, non è stato introdotto nella serie. Nel romanzo, la Regina Helaena fa il nome del figlio minore Maelor quando Sangue e Formaggio la costringono, minacciandola, a scegliere quale dei suoi figli maschi verrà ucciso come rappresaglia all'assassinio del figlio di Rhaenyra. Sangue assassina tuttavia Jaehaerys.

La grande preoccupazione di Martin è che, se Maelor non sarà introdotto nella serie, come Condal gli aveva inizialmente assicurato e che ora sembra non farà più, ci sarà un "effetto domino" sul resto della storia. Queste ramificazioni includeranno le circostanze che circondano la morte di un personaggio importante e l'effetto di tale perdita su punti della storia ancora più grandi che seguiranno. "Da quello che so, sembra essere ciò che Ryan sta facendo", ha scritto. "È più semplice, certo, e può avere senso in termini di budget e programma delle riprese. Ma più semplice non è meglio".

La riposta di HBO

Attraverso un suo portavoce, HBO ha fatto sapere: "Ci sono pochi grandi fan di George R.R. Martin e del suo romanzo Fuoco e Sangue come il team creativo di House of the Dragon, sia nella produzione che a HBO. Di solito, quando si adatta un libro per lo schermo, con il suo formato e i suoi limiti, lo showrunner alla fine è tenuto a fare scelte difficili sui personaggi e le storie che il pubblico seguirà. Crediamo che Ryan Condal e il suo team abbiano fatto un lavoro straordinario e che i milioni di fan che la serie ha accumulato nelle prime due stagioni continueranno ad apprezzarlo".

Lo stesso Condal ha parlato dell'assenza di Maelor nell'ultimo episodio del podcast The Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon. "Maelor, che è il terzo figlio, che è un po' più grande nel libro, sarebbe stato un neonato a causa dell'età di Jaeherys e Jaehaera", ha detto. Lo showrunner ha parlato della difficoltà di condensare una storia che si svolge in molti più anni, compiendo compromessi che avevano a che fare anche con il desiderio o la necessità di non riformulare l'intero cast più volte e perdere delle persone. "Il problema è che i nostri bambini nello show sono molto piccoli - molto, molto piccoli - perché abbiamo compresso quella linea temporale in modo che quelle persone potessero avere solo figli di una certa età e renderlo credibile laddove non sembrava che stessimo tenendo conto della realtà dello scorrere del tempo e della crescita naturale dei bambini".