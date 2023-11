I Simpson rinuncia a una delle gag più memorabili: Ecco perché Homer non strangolerà più Bart

News Serie TV

Bart e Homer hanno avuto da sempre un rapporto conflittuale spesso sfociato nella violenza, ma la scena dello strangolamento non apparirà più ne I Simpson: qual è il motivo?

Dopo 35 stagioni in onda, Homer Simpson ha deciso che è arrivato il momento di dire addio a una vecchia gag che lo vede protagonista con il figlio Bart. Sono finiti i tempi in cui Homer strangolava Bart nell'impeto della rabbia e il motivo è stato precisato proprio nel corso di un episodio della 35esima stagione. Con il tempo si cambia e questo vale anche per Homer. Il padre della famiglia più amata della tv, in tanti anni d'intrattenimento, non ha mai rinunciato a gravi rimproveri nei confronti di Bart, finendo il più delle volte per acciuffarlo per il collo. La gag padre-figlio è forse una delle più memorabili de I Simpson, ma il pubblico dovrà imparare a farne a meno.

I Simpson: Homer non strangolerà più Bart, ecco perché

Intitolato McMansion & Wife, l'episodio della 35esima stagione de I Simpson ha reso ben chiara l'intenzione di Homer di stare al passo con i tempi. Nell'episodio, andato in onda negli Stati Uniti il 22 ottobre, Homer Simpson incontra il suo nuovo vicino di casa Thayer. Quest'ultimo ha elogiato la buona presa di Homer mentre gli stringeva la mano e, a quel punto, Simpson si è difeso con ironia rivolgendosi a Marge: "Visto? Strangolare il ragazzo ha dato i suoi frutti". Dopodiché ha aggiunto, con il sorriso: "Sto scherzando, non lo faccio più. I tempi sono cambiati".

La scena dello strangolamento ha accompagnato I Simpson sin dal lancio nel 1989. Ma, pur avendolo dichiarato apertamente soltanto di recente, è da anni che in realtà Homer ha archiviato la celebre gag. Come riportato da IGN, l'ultimo strangolamento risale alla 31esima stagione. I Simpson ha quindi detto addio a una delle sue scene più memorabili dimostrando di potersi adattare al cambiamento. Homer, del resto, è sempre stato piuttosto energico nelle punizioni per Bart, come dimostra la stessa gag (perpetuata spesso tra le mura di casa e talvolta anche fuori), ma per far sì che uno show così longevo continui la sua corsa in tv è necessario apportare modifiche importanti, come questa. La Serie TV animata, infatti, ha ottenuto un rinnovo fino al 2025 raggiungendo quota 36 stagioni.