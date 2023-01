I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers rinnovate per altre due stagioni

News Serie TV

Le tre popolari serie animate rimarranno in tv fino alla primavera del 2025.

Tre delle famiglie più amate della tv continueranno a tenerci compagnia fino alla primavera del 2025. La rete americana FOX ha annunciato che le serie animate I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers, tutte parte del blocco Animation Domination della domenica sera, rimarranno in tv per altre due stagioni.

FOX rinnova I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers

Per i gialli di Springfield saranno le stagioni 35 e 36. Il rinnovo permetterà alla serie ideata da Matt Groening di superare lo sbalorditivo traguardo di 800 episodi. Per i Griffin e gli altri eccentrici abitanti di Quahog saranno le stagioni 22 e 23. I Belcher, invece, continueranno a servire hamburger nelle stagioni 14 e 15. "Con questa tripletta di rinnovi, celebriamo l'eccellenza dell'animazione su FOX, la nostra meravigliosa partnership di lunga data con 20th Television e i brillanti creatori e le straordinarie voci dietro questi show tanto amati", ha dichiarato il presidente degli sceneggiatori di FOX Entertainment Michael Thorn in un comunicato. "Più di tre decenni di I Simpson, più di due decenni di I Griffin e oltre un decennio di Bob's Burgers dimostrano il potere duraturo dell'animazione sulla nostra rete e l'infinita affinità dei fan per questi classici della commedia oltraggiosamente divertenti".

Marci Proietto, vice presidente esecutivo di 20th Television Animation, ha aggiunto: "Con 750 episodi de I Simpson, 400 episodi de I Griffin e 250 episodi di Bob's Burgers, non potremmo essere più orgogliosi di continuare a offrire questi tre successi animati con i team più brillanti dell'animazione. Il nostro rapporto con FOX negli ultimi tre decenni ha permesso a questo trio di show di prosperare, crescere e offrire incommensurabili momenti di intrattenimento esilarante e irriverente per i fan, e siamo assolutamente entusiasti che FOX abbia concesso un doppio rinnovo a ciascuna di queste serie iconiche".

I rinnovi de I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers seguono quello di The Great North per una quarta stagione, annunciato lo scorso agosto. L'altra serie animata del blocco Animation Domination, HouseBroken, tornerà con una seconda stagione, mentre faranno il loro debutto nei prossimi mesi Krapopolis, dello stesso Dan Harmon di Rick and Morty, e Grimsburg, con la voce di John Hamm, entrambe già rinnovate per una seconda stagione.