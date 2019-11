I Medici 3: trama, cast e curiosità sulla terza stagione

News Serie TV

Il terzo capitolo della produzione internazionale andrà in onda dal 2 dicembre su Rai Uno.

Si chiamerà I Medici - Nel nome della famiglia la terza stagione della serie dedicata alla potente famiglia Medici che nel '400 padroneggiava su Firenze. I nuovi episodi della Serie TV ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer andranno in onda da lunedì 2 dicembre su Rai Uno per quattro prime serate. Famiglia. Potere. Fiducia. Nella nuova stagione, come si intuisce dal titolo di questo terzo ciclo, l'attenzione sarà rivolta agli equilibri familiari. Nuovi attori affianchernano quelli già noti e accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta della storia di Firenze da un inedito punto di vista, quello di una delle famiglia più potenti del Rinascimento. Per orientarvi nella visione, ecco una guida che racchiude tutto quello che bisogna sapere prima di vedere I Medici - Nel nome della famiglia.

I Medici 3: Quanti episodi ci sono e dove vederlo

La terza stagione è composta da otto episodi che andranno in onda in quattro puntate il lunedì e martedì sera su Rai Uno. I primi appuntamenti sono per il 2 e 3 dicembre. La terza stagione de I Medici sarà disponibile anche su RaiPlay. Si potranno seguire le puntate in diretta streaming o rivederle on-demand. Su RaiPlay sono già disponibili i box set delle prime due stagioni insieme a contenuti extra di questa terza stagione. L’intera serie resterà visibile fino al 14 gennaio 2020. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, il 10 dicembre, verrà aggiunto il box set della terza, che si potrà vedere anche in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 25 dicembre.

I Medici: Il riassunto della seconda stagione

La seconda stagione della serie si era concentrata sulla fortissima rivalità tra i Medici e i Pazzi. A mitigare gli accesi scontri tra le due famiglie era l'amore tra Bianca de' Medici (sorella di Lorenzo e Giuliano, Aurora Ruffino) e Guglielmo de' Pazzi (nipote di di Jacopo Pazzi, Charlie Vickers). Ma la stagione si era conclusa con la terribile Congiura dei Pazzi, autorizzata dal Papa Sisto IV, in cui Jacopo e Francesco Pazzi speravano di assassinare Lorenzo (Daniel Sharman) e suo fratello Giuliano (Bradley James) nel Duomo di Firenze. Nell'attentato, però, solo Giuliano aveva perso la vita. Quest'evento aveva alimentato un forte desiderio di vendetta in Lorenzo.

I Medici 3: La trama e le anticipazioni

A pochi mesi dalla morte di Giuliano, il potere nelle mani dei Medici è più saldo che mai, anche se la guerra con Papa Sisto IV incombe e il Conte Riario, suo nipote, cerca in ogni modo di far precipitare gli eventi. Mentre la situazione della banca si fa sempre più instabile, la politica spingerà Lorenzo a rinunciare agli ideali di un tempo, mettendo a dura prova il rapporto con la moglie Clarice (Synnøve Karlsen), soprattutto in occasione dell’incontro del Magnifico con una vecchia conoscenza: la bellissima Ippolita Sforza. La famiglia Medici supererà i dissapori e il lutto per la morte di Giuliano in seguito alla scoperta dell’esistenza di Giulio, figlio naturale del defunto Giuliano. Nel frattempo, Lorenzo continuerà a finanziare il mondo dell’arte, incontrando nuovi artisti, come Leonardo e un giovane Michelangelo. Nell’affermare il suo potere sempre più assoluto, però, Lorenzo si scontrerà con un nemico inaspettato: il frate domenicano Girolamo Savonarola che con le sue prediche infiamma il popolo di Firenze contro la tirannia dei Medici.

I Medici 3: Il cast

Nel cast internazionale chiamato a rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina Daniel Sharman torna ad interpretare il Magnifico. Accanto a lui Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen, la moglie Clarice Orsini, Aurora Ruffino Bianca de’ Medici. In alcuni flashback rivedremo ancora Bradley James nei panni del fratello di Lorenzo, Giuliano de’ Medici.

I Medici 3: i nuovi volti della terza stagione

Francesco Montanari vestirà i panni del predicatore Savonarola e avrà un ruolo di rilievo nei nuovi episodi. Neri Marcorè darà il volto al Papa Innocenzo VIII, successore di Papa Sisto IV interpretato da John Lynch. A Giorgio Marchesi è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico, mentre Johnny Harris sarà Bruno Bernardi suo nuovo consigliere.

I Medici 3: Cosa aspettarsi dalla terza stagione

Nel terzo capitolo verrà approfondita la psicologia del personaggio di Lorenzo, ormai diventato "Il Magnifico". "La terza serie de parte dal momento in cui Lorenzo capisce di essere un uomo con un grande potere, cresciuto e con tanti ricordi sedimentati. È attraverso il suo rapporto con i figli che capiamo il suo carattere”, ha detto Daniel Sharman che interpreta Lorenzo de’ Medici. Anche il regista Christian Duguay ha assicurato che Nel nome della famiglia sarà una storia di cambiamenti. Seguiremo il percorso di crescita del protagonista, non solo dall'interno, ma raccontando anche il contesto e le ripercussioni sulla sua famiglia.

Dopo aver letto la guida alla terza stagione de I Medici dovete solo trascorrere 4 serate su Rai Uno nella lussuosa e affascinante Firenze del Rinascimento, a partire dal 2 dicembre. Nel nome della famiglia vi trascinerà in una storia avvincente e senza tempo che difficilmente vi lascerà indifferenti.