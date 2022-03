I Mayans M.C. in guerra contro i Sons of Anarchy nel teaser trailer della stagione 4

News Serie TV

La nuova stagione dello spin-off è attesa negli Stati Uniti su FX dal 19 aprile.

La guerra è alle porte, o forse è già cominciata, nel crime drama Mayans M.C. Lo si intuisce osservando il teaser trailer della stagione 4 diffuso da FX via Deadline, uno sguardo in anteprima a quello che accadrà quando i Mayans dello spin-off sequel arrivano allo scontro con i SAMCRO di Sons of Anarchy in nome della protezione delle proprie famiglie. Il tutto sulle note di Off with Their Heads, nella versione cantata dai Van Ghoste.

Mayans M.C.: Il teaser trailer della stagione 4

Chiaramente, non sono immagini fini a se stesse. Da una parte, i fratelli Reyes, EZ e Angel (interpretati da J.D. Pardo e Clayton Cardenas), guidano il gruppo affiancati dai loro altri fratelli - Gilly (Vincent 'Rocco' Vargas), Hank (Frankie Loyal) e Creeper (Joseph Lucero). Ma, per vincere, avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Anche di Bishop (Michael Irby) e Taza (Raoul Trujillo), la cui posizione l'ultima volta era alquanto incerta?

Dal lato dei Sons, le immagini sembrano intenzionalmente vaghe. Ad esempio: c'è un momento in cui si vede EZ scontrarsi con un tizio di Charming che, visto da dietro, assomiglia stranamente a Jax Teller. Chi ha seguito Sons of Anarchy fino all'ultimo episodio sa che non può essere così, purtroppo, a meno che la guerra non sia scoppiata nei sogni di qualcuno. Una buona ipotesi, e solo questo per ora, è che Reyes stia combattendo con Rane Quinn (Rusty Coones). Nel frattempo, non c'è traccia di Marcus Alvarez (Emilio Rivera), il quale potrebbe ancora svolgere un ruolo fondamentale nella mediazione della pace.