Mark Ruffalo nel primo trailer di I Know This Much Is True

News Serie TV

La miniserie è attesa sull'americana HBO dal 27 aprile.

HBO ha diffuso il primo trailer di I Know This Much Is True, la miniserie con il nominato all'Oscar Mark Ruffalo nei panni di due gemelli alle prese con un'epica storia di tradimento, sacrificio e perdono sullo sfondo dell'America del XX secolo.





I Know This Much Is True: La trama

Scritta da Derek Cianfrance (Blue Valentine) basandosi sul romanzo omonimo di Wally Lamb, e da lui anche diretta, I Know This Much Is True andrà in onda negli Stati Uniti dal 27 aprile. Il drama di sei episodi racconta la storia di Dominick Birdsey, un imbianchino del Connecticut costretto a prendersi cura del fratello Thomas, un paranoico schizofrenico, quando quest'ultimo si fa del male. Questo porta Dominick a confrontarsi con il suo passato, inclusi alcuni oscuri ricordi che aveva represso per anni.

Il resto del cast

Nella miniserie recitano anche Philip Ettinger (One Dollar) con il ruolo delle versioni più giovani dei due fratelli, John Procaccino (1981: Indagine a New York) del loro patrigno, e ancora Juliette Lewis (Secrets and Lies), Melissa Leo (The Fighter), Archie Panjabi (The Good Wife), Rosie O'Donnell (SMILF), Kathryn Hahn (Mrs. Fletcher), Imogen Poots (Roadies), Rob Huebel (The Goldbergs) e Aisling Franciosi (The Fall), solo per ricordarne alcuni.