I Fratelli Duffer lasceranno Netflix dopo Stranger Things: Firmato un nuovo mega accordo con Paramount

I fratelli Matt e Ross Duffer, ideatori di Stranger Things per Netflix, hanno firmato un nuovo accordo esclusivo con Paramount per la realizzazione di nuovi film e serie tv.

La quinta e ultima stagione di Stranger Things, attesa su Netflix per fine anno, sarà la fine della collaborazione tra i suoi ideatori e il servizio streaming, almeno così come l'abbiano conosciuta fino ad oggi. La nuova Paramount di Skydance ha annunciato di aver raggiunto un ampio accordo esclusivo quadriennale con i fratelli Matt e Ross Duffer e la loro casa di produzione Upside Down Pictures per la realizzazione di nuovi progetti cinematografici, televisivi e streaming.

I Fratelli Duffer arrivano a Paramount

Il nuovo accordo con Paramount decorrerà dalla scadenza dell'attuale patto con Netflix, nell'aprile del 2026. Al termine dello stesso, i Duffer rimarranno coinvolti nel franchise di Stranger Things e negli altri progetti in corso e in fase di sviluppo presso il servizio streaming. Allo stesso tempo, i Duffer, più volte nominati agli Emmy, scriveranno, dirigeranno e produrranno film, serie e show originali per Paramount Pictures, Paramount Television e Paramount Direct-to-Consumer.

Come riporta Deadline, non è un caso che il primo, grande accordo sotto la guida di David Ellison per la nuova Paramount sia con i Duffer, avendo i fratelli collaborato con Cindy Holland, presidente della divisione Direct-to-Consumer di Paramount, e Matt Thunell, presidente di Paramount Television, a Netflix. Il duo ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti di unirci alla famiglia Paramount. David, Josh [Greenstein] e Dana [Goldberg] sono appassionati nel portare sul grande schermo film audaci e originali. Far parte di questa missione non è solo emozionante, è la realizzazione di un sogno che dura da una vita. E farlo in uno studio con una tradizione hollywoodiana così gloriosa è un privilegio che non prendiamo alla leggera. Siamo anche entusiasti di riunirci ai nostri amici Cindy e Matt, che sono stati tra i primissimi a credere in noi e in una piccola e insolita sceneggiatura che abbiamo scritto e che poi è diventata Stranger Things. Hanno scommesso su di noi nel 2015 e lo stanno facendo di nuovo: non vediamo l'ora di creare nuove storie insieme".

"Il nostro periodo a Netflix è stato incredibile", hanno aggiunto i Duffer. "Ted, Bela e Peter ci hanno dato il tipo di libertà creativa e il supporto che gli artisti sognano ma che raramente ricevono. Dopo un decennio, sono diventati una famiglia. Siamo entusiasti di continuare a collaborare, non solo per l'imminente uscita di Stranger Things 5, ma anche per le serie che siamo profondamente orgogliosi di produrre, tra cui Something Very Bad Is Going to Happen e The Boroughs. E non vediamo l'ora di costruire insieme il futuro di Stranger Things: ci sono molte altre storie da raccontare al di là di Hawkins e non vediamo l'ora di condividerle".