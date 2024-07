Something Very Bad Is Going to Happen è la nuova serie dei fratelli Duffer ordinata da Netflix

News Serie TV

Descritta come una serie horror ambientata poco prima di un matrimonio, coinvolge come showrunner Haley Z. Boston.

I fratelli Duffer non ci lasceranno soli dopo la fine di Stranger Things. Come sapevamo, i due creativi hanno siglato tempo fa con Netflix un importante accordo che sta dando i suoi frutti. Il servizio di video in streaming, infatti ha appena ordinato una nuova serie che li vede coinvolti, insieme a Hilary Leavitt, con la loro casa di produzione. Si tratta di una serie horror intitolata Something Very Bad Is Going to Happen.

Something Very Bad Is Going to Happen: I primi dettagli della serie tv

Creata dalla showrunner Haley Z. Boston (già dietro le quinte di Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro), Something Very Bad Is Going to Happen è descritta come "una serie horror d'atmosfera ambientata a un matrimonio, che segue una sposa e uno sposo nella settimana che precede le loro sfortunate nozze. Non è uno spoiler, basta leggere il titolo..." (che tradotto significa "Qualcosa di molto brutto sta per accadere").

Le dichiarazioni

"Siamo rimasti senza parole quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley", hanno dichiarato Matt e Ross Duffer tramite un comunicato. "È un nuovo grande talento con una voce unica: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente... molto Haley". "Ci sentiamo così fortunati di produrre la sua prima srie e non vediamo l'ora di condividere la sua visione con il resto del mondo", hanno aggiunto.

Peter Friedlander, vicepresidente delle serie scripted di Netflix, ha confermato questo sentimento di stima. "Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i partner da sogno Matt, Ross e Hilary per dare vita a questa storia inaspettata e da brivido attraverso la visione unica e avvincente di Haley", ha detto.

Foto: Eric Charbonneau/Netflix