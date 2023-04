Netflix ordina The Boroughs, nuova serie sci-fi degli ideatori di Stranger Things

News Serie TV

La nuova serie sembra avere le stesse vibes di Stranger Things ma i protagonisti hanno qualche anno in più.

I fratelli Matt e Ross Duffer sanno già cosa faranno dopo la quinta e ultima stagione del loro successo mondiale Stranger Things. Rimaranno a Netflix. Il servizio streaming ha ordinato The Boroughs, mystery drama soprannaturale creato dagli ideatori di Dark Crystal: La Resistenza​ Jeffrey Addiss e Will Matthews e da loro prodotto a livello esecutivo.

The Boroughs: La trama della serie tv e le dichiarazioni

Netflix ha ordinato la produzione di una prima stagione di 8 episodi. The Boroughs è ambientata in una comunità di pensionati apparentemente pittoresca nel deserto del Nuovo Messico. Qui, un gruppo di improbabili eroi deve unire le forze per impedire a una minaccia ultraterrena di rubare l'unica cosa che non hanno... il tempo.

"Siamo fan della scrittura di Jeff e Will da molto tempo e, quando ci hanno presentato la loro idea per The Boroughs, abbiamo subito capito che avevamo qualcosa di molto speciale tra le mani", hanno dichiarato i Fratelli Duffer in un comunicato. "Sebbene gli eroi di The Boroughs abbiano qualche anno in più dei ragazzi di Stranger Things, sono un gruppo di disadattati altrettanto adorabile, e non vediamo l'ora che vi uniate a loro in un'avventura a tratti spaventosa, divertente e profondamente toccante”.

Addiss e Matthew hanno aggiunto di essere "entusiasti di tornare a Netflix. Lavorare al fianco dei Fratelli Duffer (piuttosto bravi a fare serie tv) e del loro team è un sogno che diventa realtà. Portano il perfetto equilibrio tra sentimenti e orrore nella nostra storia. Non vediamo l'ora che il pubblico di tutto il mondo sveli l'oscuro mistero sepolto sotto la facciata soleggiata di The Boroughs".