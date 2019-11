Hunters: Al Pacino è un cacciatore di nazisti nel primo trailer della nuova serie di Amazon Prime Video

News Serie TV

Il thriller cospirativo arriverà sulla piattaforma di video in streaming nel 2020.

"Il male è tra noi. Non lo vediamo finché non colpisce. Per questo dobbiamo agire ora". È l'avvertimento di Al Pacino nel primo trailer di Hunters, nuova serie di Amazon Prime Video in arrivo nel 2020.

L'attore de Il Padrino interpreta lo spietato capo di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti nella New York del 1977. I Cacciatori (The Hunters), così è come vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L’eclettico team inizia così una sanguinosa ricerca per portare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

Nel cast della serie si annoverano anche Logan Lerman, Jerrika Hinton (Grey's Anatomy), Josh Radnor (How I Met Your Mother), Kate Mulvany, Tiffany Boone (The Chi), Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane (Unbreakable Kimmy Schmidt), Saul Rubinek, Dylan Baker (Homeland) e Lena Olin (Riviera). Hunters (della quale vi proponiamo il poster in basso) è stata creata da David Weil, che è il co-showrunner insieme a Nikki Toscano (Revenge e Bates Motel). L'attore Jordan Peele, premio Oscar per Scappa Get Out, produce la serie. Alfonso Gomez-Rejon (American Horror Story) dirigerà il pilot e sarà anche lui produttore esecutivo.

Al Pacino. Caccia ai nazisti. Cast variegato. Hunters entra di diritto nella lista delle serie più attese del 2020.