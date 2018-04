Hugh Laurie raggiunge George Clooney nella miniserie Catch-22

Nuova aggiunta prominente al cast della miniserie di Hulu Catch-22. Hugh Laurie, che per il servizio di video in streaming aveva già recitato in Chance, interpreterà uno dei ruoli chiave al fianco delle altre star George Clooney e Christopher Abbott.

Basato sul famoso romanzo di Joseph Heller Comma 22, il drama di sei episodi, di cui Clooney è anche lo sceneggiatore, il regista e il produttore, segue il capitano John Yossarian (Abbott), un aviatore dell'aeronautica militare statunitense, e i suoi compagni cercare di mantenere intatta la propria sanità mentale mentre prestano servizio eseguendo pericolose missioni di bombardamento a bordo di B-25 Mitchell. Furioso perché l'esercito continua ad aumentare il numero di missioni che deve compiere prima di completare il suo servizio, Yossarian vorrebbe chiedere l'esonero per ragioni psichiatriche, ma il suo tentativo di evitare i compiti assegnatigli si scontra con il comma 22, la regola sinistra secondo cui le preoccupazioni per la propria incolumità di fronte a una situazione di pericolo reale sono la reazione di una mente razionale.

Laurie, conosciuto anche per i suoi trascorsi in Dr. House e Veep, interpreterà il Maggiore de Coverley, una presenza nobile e leonina all'interno dello squadrone della base aerea di Pianosa. Guardato con soggezione dagli uomini, il maggiore trascorre il suo tempo lanciando ferri di cavallo, ascoltando musica jazz al suo fonografo, preparandosi martini e affittando appartamenti per gli ufficiali in ogni nuova città conquistata dagli americani.