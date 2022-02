How I Met Your Father: Il trailer ufficiale italiano e il poster della serie in arrivo su Disney+

News Serie TV

Lo spin-off di How I Met Your Mother debutterà in streaming in Italia il prossimo 11 maggio: conosciamo meglio i protagonisti grazie al promo.

Quanto è difficile trovare l'amore a New York City? Ce l'aveva raccontato How I Met Your Mother per nove lunghe stagioni e adesso ci riprova il suo spin-off, il chiacchieratissimo How I Met Your Father. In attesa di vedere la serie in Italia, in streaming dal prossimo 11 maggio, Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano e il poster con tutti i protagonisti. Guardateli qui sotto e iniziate a farvi un'idea su questi nuovi personaggi: scommettiamo che vi affezionerete già dal primo episodio?





How I Met Your Father: La trama

Ambietata nello stesso universo di How I Met Your Mother ma incentrata su una storia autonoma, How I Met Your Father si concentra su Sophie (Hilary Duff), una fotografa trentenne che in un futuro prossimo sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. I flashback ci riportano poi al 2022 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di incontri e delle mille opportunità. I creatori della serie (che nella prima stagione conta 10 episodi ma che è stata già rinnovata per un secondo ciclo) sono i co-showrunner di This is Us Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, anche produttori esecutivi insieme agli ideatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas e alla storica regista Pam Fryman.

Nell promo salta subito all'occhio una grande novità rispetto alla serie originale: Kim Cattrall, che interpreta la versione adulta della protagonista Sophie, appare sullo schermo e non è soltanto una voce fuori campo (a differenza di Bob Saget, il Ted adulto che in How I Met Your Mother che nella serie originale si limitava a narrare la storia).

Il cast e i personaggi

Nel cast di How I Met Your Father, insieme a Duff ci sono Chris Lowell (Veronica Mars) che interpreta Jesse, uno dei migliori amici di Sophie, Francia Raisa (grown-ish) nei panni della coinquilina e migliore amica di Sophie Valentina, Tom Ainsley (The Royals) in quelli del ragazzo inglese di Valentina Charlie, Tien Tran (Space Force) che sarà Ellen, la sorella adottiva di Jesse, e Suraj Sharma (God Friended Me) nei panni di Sid, il coinquilino e il migliore amico di Jesse, nonché proprietario del pub frequentato dai protagonisti. Li vediamo tutti anche nel poster ufficiale che vedete qui sotto. A Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) e Ashley Reyes (American Gods), inoltre, sono stati affidati ruoli ricorrenti.