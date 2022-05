How I Met Your Father da oggi su Disney+: Formula che vince non si cambia

News Serie TV

Ha debuttato finalmente anche in Italia lo spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff: ecco perché i fan della serie 'madre' dovrebbero avere fiducia e dargli una chance.

L'attesa è stata più lunga del previsto (visto che negli Stati Uniti ha debuttato lo scorso gennaio), ma How I Met Your Father, lo spin-off dell'amata How I Met Your Mother, è arrivato finalmente anche in Italia, da oggi con tutti i 10 episodi della prima stagione subito disponibili su Disney+. Chi si chiedeva come sarebbe stata una serie che avrebbe riproposto una nuova storia d'amore e di un gruppo di amici di New York 8 anni dopo la fine di How I Met Your Mother, troverà finalmente una risposta. Un anno fa eravamo qui a chiederci se How I Met Your Father, che è nata con il beneplacito dei creatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas coinvolti come produttori esecutivi, sarebbe stata un reboot, un sequel o semplicemente un omaggio a una delle comedy più amate di sempre. Oggi finalmente lo sappiamo e possiamo rispondere alla domanda delle domande: How I Met Your Father merita di essere vista o rischia di essere una delusione per i fan affezionati?

La trama e il cast di How I Met Your Father

How I Met Your Father, descritta dai creatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger come un "sequel autonomo di How I Met Your Mother, ambientato nello stesso universo ma incentrato su una nuova storia", è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Kim Cattrall) racconta a suo figlio in che modo è finita insieme a quello che sarebbe poi diventato suo padre. I flashback ci riportano poi al 2022 mentre la Sophie del presente (Hilary Duff) e il suo affiatato gruppo di amici Jesse (Chris Lowell, Veronica Mars), Valentina (Francia Raisa, grown-ish), Charlie (Tom Ainsley, The Royals), Ellen (Tien Tran, Space Force) e Sid (Suraj Sharma, God Friended Me) stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi quando ormai ci si affida a Tinder e ad altre diavolerie per fare nuove conoscenze.

La storia si ripete? I legami con la serie originale

Ma allora, penserete voi, How I Met Your Father è soltanto una How I Met Your Mother con una protagonista femminile? Non proprio. O meglio, non solo. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (due sceneggiatori che di colpi di scena e intrecci di trame ne sanno qualcosa, visto che fanno parte del team di This is Us) hanno capito che potevano sfruttare la formula vincente di How I Met Your Mother - in questo caso con il mistero centrale sull'identità del padre del figlio di Sophie - per creare una nuova storia: non esattamente originale ma sicuramente contemporanea, ricca di irresistibili riferimenti pop, con dei protagonisti ben caratterizzati e con qualche piacevole deviazione. Presenza super gradita, per esempio, è quella di Kim Cattrall (la Samantha di Sex and the City) che interpreta una versione adulta di Sophie che dal futuro racconta l'intera storia; a differenza di Bob Saget che prestava soltanto la voce al Ted del futuro, la vediamo protagonista sullo schermo.

How I Met Your Father, in ogni caso, è nata come un prodotto a uso e consumo dei fan di How I Met Your Mother. Vuole coccolarli, fare loro l'occhiolino, sfidarli a trovare i riferimenti (più o meno) nascosti alla serie originale. E così verso la fine del primo episodio viene svelato un importante dettaglio che fa da trait d'union con la serie madre (ha a che fare con un certo trilocale con due spade sopra il camino, ma non vi sveliamo altro). È il primo di una lunga serie di omaggi a How I Met Your Mother che culmina, nel finale, con un cameo creato appositamente per farci balzare dal divano. Perché quindi, se si è rimasti affezionati alla serie originale (la sottoscritta si è fatta un rewatch compulsivo delle 9 stagioni, nell'attesa), non dare una chance a questa serie? Con ben 20 episodi davanti - è stata infatti rinnovata già per una ben più lunga seconda stagione - How I Met Your Father ha l'occasione di crearsi una propria mitologia, migliorarsi e sorprenderci ancora.