House of the Dragon: Un nuovo teaser trailer da brividi e i character poster dello spin-off de Il Trono di Spade

La serie prequel, che racconterà la storia dei Targaryen, arriverà su Sky e in streaming su NOW il 22 agosto, in contemporanea con la messa in onda americana.

Ok siamo quasi tutti d'accordo che il finale de Il Trono di Spade sia stato una delusione sotto tanti punti di vista. Ma vi sfidiamo a non sgranare gli occhi davanti a questo nuovo teaser trailer da brividi e ai character poster di House of the Dragon, la serie prequel che si concentrerà sulla casata Targaryen. Il drama arriverà anche in Italia, in contemporanea con la messa in onda americana su HBO, il 22 agosto su Sky e in streaming su NOW .

La trama di House of the Dragon

Ideata dallo stesso autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R. R. Martin insieme a Ryan J. Condal (showrunner con Miguel Sapochnik), House of the Dragon è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo e alla fine del dominio di casa Targaryen. Si basa sul romanzo Fuoco e Sangue, che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co arrivando fino alla cosiddetta Danza dei draghi, il conflitto civile scoppiato nei Sette Regni tra due rami di Casa Targaryen.

Nel nuovo trailer ritroviamo niente di meno che la celebre Sala del Trono dove campeggia la famosa seduta del Re dei Sette Regni e vediamo i Lord prestare il loro giuramento di fedeltà a Re Viserys e a sua figlia Rhaenyra Targaryen. Ma la principessa Rhaenys Targaryen/Velaryon - cavalcatrice di draghi soprannominata "la regina che non fu mai" - avverte Rhaenyra: "Gli uomini preferirebbero dare fuoco al regno piuttosto che vedere una donna sul Trono di Spade".

Il cast e i personaggi

Il cast principale, che vedete raffigurato nei suggestivi character poster qui sotto, include Emma D’Arcy (Truth Seekers) nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) in quello del principe Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) come Re Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) nel ruolo di Alicent Hightower, Sonoya Mizuno (Devs) come Mysaria, Rhys Ifans (Notting Hill) nella parte di Otto Hightower, Steve Touissant (Berlin Station) come Lord Corlys Velaryon detto anche Serpente di mare, Fabien Frankel (The Serpent) nel ruolo di Ser Criston Cole e Eve Best (Nurse Jackie) in quello della principessa Rhaenys Targaryen, moglie di Lord Corlys Velaryon.