House of the Dragon 2: Nel finale di stagione c'è un insospettabile riferimento a Star Wars (SPOILER)

La regista dell'episodio finale della seconda stagione di House of the Dragon Geeta Vasant Patel ha svelato di essersi ispirata a un famoso personaggio dell'universo di Star Wars per delineare la figura di Daemon Targaryen: ecco il curioso retroscena.

L'universo de Il Trono di Spade incontra quello di Star Wars? I due franchise potrebbero sembrare molto distanti eppure il secondo, più "antico" e per certi versi molto più illustre, può facilmente influenzare il primo. Lo dimostra un paragone, che sicuramente farà discutere, fatto dalla regista dell'episodio finale della seconda stagione di House of the Dragon Geeta Vasant Patel. Quest'ultima, parlando con TVLine, ha detto di essersi ispirata a un personaggio ben preciso della Galassia lontana lontana per delineare l'evoluzione di un personaggio di House of the Dragon cioè Daemon Targaryen interpretato da Matt Smith.

Se non avete ancora visto l'episodio 8 della seconda stagione di House of the Dragon vi consigliamo di non proseguire con la lettura visto che seguiranno spoiler.

House of the Dragon 2: L'evoluzione di Daemon nel finale (SPOILER)

Nel finale di stagione di House of the Dragon i fan hanno assistito a una reunion attesa per l'intera stagione. Daemon e Rhaenyra (Emma D'Arcy) si sono ritrovati finalmente di nuovo faccia a faccia dopo essere stati a lungo lontani. Ricorderete, infatti, che Daemon aveva lasciato Roccia del Drago infuriato nell'episodio 2 quando Rhaenyra lo aveva accusato di volere lui stesso impossessarsi del Trono di Spade piuttosto che sostenere la sua pretesa al trono. Stabilitosi ad Harrenhal, Daemon ha trascorso lì gran parte della stagione cercando di radunare un esercito mentre era in preda a strani sogni e visioni.

Nel finale, Ser Simon Strong ha inviato un corvo a Rhaenyra quando ha temuto che Daemon e Ser Alfred Broome, uno dei membri del suo consiglio, potessero essere in combutta contro di lei. Così la regina dei Neri è volata ad Harrenhal per affrontare il re consorte. Dinanzi a lei, però, non ha trovato un Daemon agguerrito ma un uomo che ha riposto in lei tutta la sua fiducia. La sera prima, infatti, grazie a una visione, Daemon aveva visto gran parte del futuro di Westeros (che già la serie madre Il Trono di Spade ci aveva mostrato): il corvo a tre occhi, il Re della Notte, la pira funeraria di Khal Drogo con Daenerys e i suoi cuccioli di drago e molto altro. L'esperienza ha scosso così profondamente Daemon che quando Rhaenyra si presenta ad Harrenhal, si rende conto che deve sostenerla se vuole sperare nella sopravvivenza del Reame. Così decide di farlo pubblicamente e la esorta a lottare per salire sul trono.

L'ispirazione da Star Wars per il "nuovo" Daemon

Questo importante cambiamento di Daemon, dovuto alla sua visione, è stato costruito come uno dei momenti chiave del finale di stagione. Dopo averne discusso con lo showrunner Ryan Condal e con l'attore Matt Smith, la regista ha deciso che Daemon non dovesse essere trasformato in un debole quanto piuttosto in una guida. "Questa cosa che Daemon sperimenta ad Harrenhal lo convince che c'è qualcosa di più grande di lui. Daemon è qualcuno che pensa sempre a se stesso, e qui, gli viene chiesto di pensare al quadro generale. Quella visione lo convince che Rhaenyra è destinata a stare su quel trono", ha spiegato Patel.

Da qui l'ispirazione da Star Wars. "Quello che mi sono detta, pensando a come dirigere l'episodio, è stato 'Vedo Daemon più come uno Yoda che ha appena realizzato di essere Yoda'", ha raccontato la regista. "Lui è il leader spirituale. Non è qualcuno che sta diventando sottomesso. Non è qualcuno che sta facendo un passo indietro. È qualcuno che sta entrando nel suo ruolo, e ho pensato che Matt lo abbia fatto magnificamente. Quando dice 'Sei la prescelta, puoi farcela', non è un uomo che parla a una donna. È qualcuno che è diventato un mentore del viaggio dell'eroe, e l'eroe è Rhaenyra", ha concluso. Avreste mai detto che Daemon Targaryen e il maestro Yoda avrebbero avuto qualcosa in comune? A quanto pare Star Wars continua a essere una fonte inesauribile di riferimenti. E pure un franchise ormai solido come quello de Il Trono di Spade finisce per farci i conti.