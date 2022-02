House of the Dragon: Riprese terminate, lo annuncia un entusiasta George R.R. Martin

News Serie TV

L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ha lodato sul suo blog lo spin-off de Il Trono di Spade di cui è anche produttore esecutivo: quando uscirà?

Non c'è ancora una data per House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade che è sicuramente una delle serie tv più attese dell'anno (in Italia arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW). Ma almeno sappiamo che le riprese dei 10 episodi della prima stagione sono terminate e che ora la serie è in fase di montaggio. A farlo sapere ai fan, sul suo blog, è stato l'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin il quale non si è limitato solo a dare questa notizia. Lo scrittore si è anche sbilanciato dando un nuovo entusiastico giudizio sul materiale premontato a cui ha potuto dare uno sguardo. "Lo amo. Spero che piaccia anche a voi quanto piace a me", ha detto chiaramente.

House of the Dragon: Il giudizio di George R.R. Martin

Martin ha rivelato di aver visto le versioni non definitive di alcuni episodi e di essere rimasto positivamente colpito. "Li amo. Ovviamente, è necessario fare molto più lavoro. Effetti speciali, colori, colonna sonora, tutto il lavoro di post-produzione. Ma la sceneggiatura, la regia e la recitazione sono fantastiche. Spero che vi piacciano tanto quanto piacciono a me", ha scritto. Già lo scorso dicembre lo scrittore - che è anche produttore esecutivo dello show insieme agli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik - dopo aver visto un premontato dell'episodio pilota si era sbilanciato descrivendo House of the Dragon come "oscura, potente, e viscerale... proprio come mi piace immaginare il mio mondo fantasy" e aveva assicurato: "Penso che i Targaryen siano in ottime mani. Penso che non rimarrete delusi".

La trama e i personaggi

House of the Dragon si basa sul romanzo Fire & Blood (che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co.), è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre un periodo particolarmente difficile per la casata dei draghi: quello della cosiddetta Danza dei Draghi, la guerra civile tra i membri di casa Targaryen che portò, in ultimo, alla fine del dominio della loro casata. Tra le figure di spicco che conosceremo ci saranno il re Viserys Targaryen (Paddy Considine), il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), fratello di Viserys, la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), la bellissima figlia del Primo Cavaliere del Re Alicent Hightower (Olivia Cooke) e il primo cavaliere Otto (Rhys Ifans), e l'avventuriero Lord Corlys Velaryon (detto Serpente di Mare, intepretetato da Steve Touissant), che è sposato con la cugina cavalcatrice di draghi di Viserys, la principessa Rhaenys (Eve Best).

House of the Dragon quando esce? Ecco cosa sappiamo

Neppure George R.R. Martin, tuttavia, è stato in grado di dare ai fan notizie più precise sulla data di uscita di House of the Dragon. "Vorrei potervelo dire. C'è ancora molto lavoro da fare, come ho detto, e il Covid rende difficile la pianificazione", ha scritto. "Questa primavera? Improbabile. Forse estate? Potrebbe essere. Autunno? Chi lo sa? Lo saprete quando lo decideranno". Lo stesso capo dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys la scorsa settimana aveva spiegato ai giornalisti che la rete sta cercando di essere cauta. "Girare una serie così importante e grande nel bel mezzo di una pandemia è stato difficile. Non sapevamo mai cosa sarebbe successo quindi non potevamo rischiare di annunciare una data e poi far slittare tutto. Ora che la produzione è terminata penso che ne parleremo e capiremo cosa vogliamo fare", aveva detto il dirigente di HBO. In ogni caso il debutto della serie non dovrebbe slittare oltre la fine di quest'anno.

Qui sotto trovate il primo teaser trailer della serie.