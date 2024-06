House of the Dragon rinnovata per una terza stagione prima del debutto della seconda

News Serie TV

Lo spin-off de Il Trono di Spade torna con i nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 17 giugno, ma potremo guardarli serenamente perché ha già ottenuto l'okay per un terzo ciclo di episodi da parte di HBO.

La Danza dei Draghi è solo all'inizio! HBO ha rinnovato House of the Dragon per una terza stagione. La notizia arriva pochi giorni prima del debutto della seconda che in Italia sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal prossimo 17 giugno. Una seconda stagione definita dalla rete via cavo americana "fenomenale" e che ha fatto meritare allo spin-off de Il Trono di Spade un rinnovo lampo.

House of the Dragon tornerà con una terza stagione: Le dichiarazioni

"George [R.R. Martin], [lo showrunner] Ryan [Condal], il resto dei nostri incredibili produttori esecutivi, la cast e la troupe, hanno raggiunto nuovi traguardi con la fenomenale seconda stagione di House of the Dragon ", ha dochiarato Francesca Orsi, dirigente vicepresidente della programmazione HBO, in un comunicato. “Siamo stupiti dallo sforzo gigantesco che l’intero team ha profuso nella creazione di una stagione 2 spettacolare, con una portata e una scala che possono rivaleggiare solo con il suo cuore. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la storia di Casa Targaryen e vedere questa squadra brillare di nuovo per la terza stagione", ha aggiunto.

House of the Dragon: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

Nella nuova stagione di House of the Dragon Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon (Tom Glynn-Carney) e per la Regina Rhaenyra (Emma D'Arcy). Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade e il regno è destinato a spaccarsi visto che tutti - anche noi spettatori - dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere. L'appuntamento con il primo episodio è fissato per il 17 giugno su Sky e in streaming su NOW. Vi ricordiamo, però, che Sky per l'occasione ha organizzato un evento al Castello Sforzesco di Milano di cui vi avevamo parlato qui; potete partecipare e, nella notte tra domenica e lunedì prossimi, guardare il primo episodio sul grande schermo in contemporanea con gli Stati Uniti.