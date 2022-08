House of the Dragon presentata a Londra: Le foto della première

News Serie TV

Lo spin-off prequel de Il Trono di Spade arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli USA, dal 22 agosto.

Si avvicina l'appuntamento con House of the Dragon la serie che, ispirata al libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, amplierà l'universo de Il Trono di Spade, una delle serie fantasy più viste e più premiate di sempre. In attesa di vederla in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal prossimo 22 agosto - e dal 29 anche doppiata in italiano -, date un'occhiata alle splendide foto dal red carpet della premiere mondiale tenutasi ieri, 15 agosto, a Londra. Ecco gli eleganti attori e i creatori tirati a lucido per l'occasione.

Aspettando House of the Dragon: La trama

La serie, ambientata circa 200 anni prima dei fatti della serie madre, si concentra su un evento tristemente noto nella storia di Westeros, la cosiddetta “Danza dei Draghi”, la battaglia per la successione al Trono di Spade combattuta da diversi rami della casata Targaryen. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovanissima, Emma D’Arcy da adulta), scatena il dissenso a corte e dà origine a una sanguinosa guerra civile: i tradizionalisti non sono pronti a vedere una donna salire sul Trono di Spade, preferendogli il fratello minore del re, il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), guerriero senza pari ma impulsivo e inaffidabile.

Il cast principale

Nelle foto vediamo i due showrunner Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik insieme al ricco cast che comprende, tra gli altri, Paddy Considine (Re Viserys I), Matt Smith (Principe Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Principessa Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, alias “il serpente di mare"), Eve Best (Principessa Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Sonoya Mizuno (Mysaria) e Rhys Ifans (Otto Hightower).

House of the Dragon debutta il 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: l'appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.

