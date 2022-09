House of the Dragon perde un pezzo importante prima della stagione 2

News Serie TV

Lo spin-off prequel de Il Trono di Spade continua senza Miguel Sapochnik, uno degli showrunner della prima stagione.

Abbiamo festeggiato i numeri record, esultato per il rinnovo-lampo, ora, nel disegno delle cose, è il momento di prendersi un proporzionale colpo negli stinchi: Miguel Sapochnik ha lasciato la guida di House of the Dragon. Co-showrunner e regista della serie prequel de Il Trono di Spade durante la prima stagione, il vincitore di due Emmy non tornerà nell'appena ordinato secondo ciclo di episodi.

Miguel Sapochnik lascia House of the Dragon

L'uomo dietro la macchina da presa di alcuni episodi chiave de Il Trono di Spade, inclusi La battaglia dei bastardi e La lunga notte, In House of the Dragon Sapochnik ha condiviso i compiti di showrunner con il co-ideatore Ryan Condal, e tra le altre cose ne ha diretto il primo episodio. Dopo la sua scelta di fare un passo indietro, Condal fungerà da unico showrunner nella seconda stagione.

"Lavorare nell'universo di Game of Thrones negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, soprattutto passando gli ultimi due con il cast e la troupe straordinari di House of the Dragon", ha dichiarato Sapochnik in un comunicato. "Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo realizzato con la prima stagione e felicissimo della reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di andare avanti, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente".

House of the Dragon e le differenze con il romanzo: 5 scene tratte direttamente da Fuoco e Sangue Leggi anche

Nuove forze per House of the Dragon

Il vuoto lasciato dalla partenza di Sapochnik sarà riempito, almeno in parte, da un altro veterano de Il Trono di Spade. Il vincitore dell'Emmy Alan Taylor, che ha diretto diversi episodi della serie, tra i quali Oltre la Barriera, si è unito al team della stagione 2 come produttore esecutivo e regista di più episodi. In una nota ha dichiarato: "È un piacere e un onore tornare a HBO, immergendomi nel mondo dei Targaryen. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Ryan mentre House of the Dragon entra nella sua seconda stagione. Ryan, Miguel e George [R.R. Martin] hanno avviato una storia straordinaria, in un mondo ricco e affascinante. Tornare a Westeros sarà un'impresa enorme e non vedo l'ora di affrontare la sfida".

Ricordiamo che House of the Dragon è in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ogni lunedì con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15 e con la versione in italiano dell'episodio precedente alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi della prima stagione saranno via via disponibili anche on demand.

Guarda subito House of the Dragon su NOW