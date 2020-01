House of the Dragon: Lo spin-off de Il Trono di Spade si farà attendere, a lungo

News Serie TV

Il presidente di HBO Casey Bloys ha parlato della finestra di lancio della nuova serie.

Contrariamente a quanto previsto, House of the Dragon, attesissimo spin-off prequel de Il Trono di Spade incentrato sugli antenati di Daenerys Targaryen, non si mostrerà nel giro di un anno o poco più. Il presidente di HBO Casey Bloys ha riferito infatti a TVLine di avere elementi a sufficienza per presupporre un arrivo in tv dei 10 episodi ordinati "a un certo punto nel 2022".

Creata dall'autore di Cronache del ghiaccio e del fuoco George R. R. Martin con l'ideatore di Colony Ryan J. Condal, House of the Dragon è ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e ripercorre la famigerata e rovinosa caduta di Casa Targaryen. Miguel Sapochnik, che ha diretto alcuni degli episodi più spettacolari della serie originale, inclusi La battaglia dei bastardi e La lunga notte, darà il suo contributo come co-showrunner, basandosi con Condal su quanto scritto da Martin in Fuoco e sangue.

Bloys ha parlato anche delle circostanze che hanno portato, conseguentemente all'ordine di House of the Dragon, all'accantonamento dello spin-off prequel di Jane Goldman incentrato sulla discesa del mondo di Westeros dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto come la Lunga Notte, serie della quale era stato prodotto il primo episodio. "Quello di Jane Goldman era un po' più rischioso perché era richiesta molta più inventiva", ha spiegato. "Per House of the Dragon, ci sono il libro e la storia di George, quindi c'è più di una road map. Si capisce la storia e la direzione in cui andrà, quindi è stato più facile" vederla come una serie.