House of the Dragon: Lo spin-off de Il Trono di Spade ha una data!

I 10 episodi del prequel in onda su Sky e in streaming su NOW da agosto. Ecco quando.

Il rientro dalle vacanze estive sarà pieno di soddisfazioni per gli appassionati di storie fantasy, soprattutto per i fan de Il Trono in Spade in astinenza da oltre tre anni. House of the Dragon, l'attesissimo primo spin-off, nonché prequel, della serie di culto tratta dai romanzi di George R. R. Martin (co-ideatore della nuova serie con Ryan Condal) andrà in onda in Italia, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, da lunedì 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda sull'americana HBO. Per l'occasione, ne sono state diffuse diverse nuove foto ufficiali.

La trama e il cast di House of the Dragon

Basata su Fuoco e sangue di Martin, House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e racconta la storia di Casa Targaryen. Più precisamente, cosa portò i pochi signori dei draghi sopravvissuti alla definitiva rovina. Come ricorderete, all'inizio de Il Trono di Spade, Daenerys e il fratello Viserys erano gli ultimi Targaryen rimasti in vita, per quanto ne sapessero. Ma cosa è accaduto ai loro predecessori, un tempo potenti signori dei Sette Regni?

House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine (The Third Day), Matt Smith (The Crown), Olivia Cooke (Bates Motel), Emma D'Arcy (Truth Seekers), Steve Toussaint (Doctor Who), Eve Best (Nurse Jackie), Sonoya Mizuno (Maniac), Fabien Frankel e Rhys Ifans (Berlin Station). Con loro Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.