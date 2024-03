House of the Dragon: La stagione 2 arriverà in tv a giugno!

News Serie TV

La serie fantasy, prequel de Il Trono di Spade, tornerà in tv (in Italia su Sky e NOW) con otto nuovi episodi.

Solo tre mesi ci separano dal ritorno in tv di House of the Dragon. Intervenendo alla Morgan Stanley's Technology, Media & Telecom Conference, l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Jean-Briac Perrette ha rivelato che l'attesissima seconda stagione della serie fantasy prequel de Il Trono di Spade andrà in onda dal prossimo giugno. Che è un po' più preciso delle precedenti indicazioni della rete americana HBO (Sky e NOW in Italia), secondo le quali i nuovi episodi sarebbero arrivati in estate.

House of the Dragon: Cosa sappiamo della stagione 2

Ambientata 172 anni prima dei sanguinosi fatti della serie originale, House of the Dragon ripercorre i conflitti che hanno dilaniato la dinastia regnante dei Targaryen. Emma D'Arcy interpreta la Regina Rhaenyra Targaryen, mentre Matt Smith e Olivia Cooke sono suo zio Daemon e Alicent Hightower, la vedova del defunto padre di Rhaeynra, Viserys.

La stagione 2 mostrerà il culmine della guerra per il potere conosciuto come "Danza dei Draghi", con i Verdi (gli Hightower, Aegon e Co.) e i Neri (Rhaenyra, Daemon e altri) che combattono per rivendicare il Trono di Spade. Un primo teaser trailer era stato rilasciato lo scorso dicembre e ve lo riproponiamo qui di seguito, dopo aver elencato le nuove aggiunte al cast: Clinton Liberty (Normal People) nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna (Coronation Street) di Ser Alfred Broome, Kieran Bew (Warrior) di Hugh, Tom Bennett (After Life) di Ulf, Tom Taylor (La torre nera) di Lord Cregan Stark, Vincent Regan (Poldark) di Ser Rickard Thorne, Gayle Rankin (GLOW) di Alys Rivers, Freddie Fox (Slow Horses) di Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale (Penny Dreadful) di Ser Simon Strong e Abubakar Salim (Raised by Wolves) di Alyn di Hull.