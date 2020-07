House of the Dragon: Iniziati i casting per lo spin-off de Il Trono di Spade

News Serie TV

Il prequel racconterà la storia dei Targaryen trecento anni prima dei fatti della serie originale.

HBO aggiunge un nuovo tassello alla strada, ancora lunga, che condurrà fino a House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade del quale sono stati ordinati 10 episodi. Secondo fonti riportate da Entertainment Weekly, pare che il network abbia dato il via ai casting che porteranno alla scelta dei protagonisti.

La trama di House of the Dragon

Ideata dallo stesso autore della saga George R. R. Martin insieme al creatore di Colony Ryan J. Condal, House of the Dragon, che si baserà sul romanzo Fire & Blood, sarà ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorrerà gli eventi che condussero alla fine del dominio di Casa Targaryen. La regia è stata affidata al veterano de Il Trono di Spade Miguel Sapochnik, premiato con l'Emmy per La battaglia dei bastardi nella sesta stagione della serie originale. Con Condal, Sapochnik ne sarà inoltre lo showrunner.

I personaggi che forse vedremo

Non è ancora noto per quali personaggi si stanno cercando gli interpreti e su quale periodo si concentrerà la serie. Sappiamo, infatti, che Fire & Blood copre un arco narrativo di ben 150 anni e include l'ascesa e la caduta di diversi leader di Westeros. Fonti vicine alla produzione hanno però riferito a Entertainment Weekly che nel prequel sarà centrale la famosa Dance of Dragons, la guerra civile tra i Targaryen più volte menzionata nella serie originale. Tra i personaggi che potremmo vedere, dunque, potrebbero esserci Re Viserys I, il quinto sovrano Targaryen il cui regno fu pacifico e prospero, la Principessa Rhaenyra Targaryen, erede di Viserys I cresciuta con l'aspettativa di diventare la prima regina di Westeros, la Regina Alicent Hightower, ambiziosa seconda moglie di Viserys e matrigna di Rhaenyra, Aegon II Targaryen, fratellastro più giovane della principessa Rhaenyra e aspirante al trono che innesca una guerra civile.

Quando esce il prequel de Il Trono di Spade?

L'uscita di House of the Dragon, così come annunciato dal presidente di HBO Casey Bloys, è prevista per il 2022. Sebbene Martin abbia rassicurato i fan dichiarando che la scrittura della serie procede "meravigliosamente" e che il suo ultimo romanzo, The Winds of Winter, sarà pronto per la pubblicazione nel 2021, gli inevitabili rallentamenti alla produzione a causa degli stretti protocolli da rispettare a causa del Coronavirus non fanno sperare in un'uscita anticipata.