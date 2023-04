House of the Dragon, iniziate le riprese della seconda stagione: La prima foto dal set

News Serie TV

Il prequel de Il Trono di Spade tornerà con i nuovi episodi prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Sono appena iniziate ai Leavesden Studios, nel Regno Unito, le riprese della seconda stagione di House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade basato sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e incentrato sulla casata Targaryen. I nuovi episodi - che saranno 8 secondo le ultime notizie - in Italia arriveranno prossimamente (presumibilmente nel 2024) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dove è già disponibile l'intera prima stagione. Nell'annunciare l'inizio delle riprese, Sky ha diffuso la prima foto scattata sul set della nuova stagione dove si vede l'imponente Trono di Spade su cui siedono i re di Westeros.

House of the Dragon 2, primo ciak: Le dichiarazioni dello showrunner

Ryan Condal, co-creatore, showrunner e produttore esecutivo della nuova stagione, ha dichiarato tramite un comunicato: "House of the Dragon è tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ormai la nostra famiglia e con nuovi talenti davanti e dietro la macchina da presa. Tutti i vostri personaggi preferiti presto cospireranno di nuovo ai tavoli del consiglio, marceranno con i loro eserciti e cavalcheranno i loro draghi in battaglia. Non vediamo l'ora di condividere ciò che abbiamo in serbo per voi".

Nella prima stagione, la serie ha organizzato con successo un programma di affiancamento e tutoraggio sul set per apprendisti di produzione. Ora che sono in corso le riprese della seconda stagione, House of the Dragon ha aperto ancora una volta le sue porte al programma WBD Access Directors Shadows, dando così a due registi emergenti, B Welby ed Ebele Tate, la possibilità di affinare le proprie capacità e imparare da una delle migliori troupe del settore.

La trama di House of the Dragon e da dove ripartirà la storia

Ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade, House of the Dragon racconta la storia della potente famiglia Targaryen, che per secoli dominò sui Sette Regni anche grazie ai draghi. In particolare, la serie racconta gli eventi che hanno portato alla rovinosa caduta e alla fine del dominio di Casa Targaryen; fino alla cosiddetta Danza dei Draghi, la guerra civile scoppiata tra due rami della stessa casa. Nei nuovi episodi assisteremo proprio al conflitto tra i Neri (la fazione di Rhaenyra e Daemon) e i Verdi (la fazione della regina Alicent e di suo padre Otto Hightower) che entrerà nel vivo mostrandoci nuove sanguinose battaglie e nuove cospirazioni.

Il cast

Nei nuovi episodi confermata la presenza di molti attori che abbiamo già conosciuto nella prima stagione: tornano infatti i membri del cast regolare Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. E ancora Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.