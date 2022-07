House of the Dragon: Il trailer ufficiale dello spin-off de Il Trono di Spade fa tremare casa Targaryen

News Serie TV

La nuova serie fantasy arriverà in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e in streaming su NOW dal 22 agosto: ecco il trailer ufficiale di House of the Dragon.

Fuoco e sangue tingono di un rosso acceso lo spettacolare trailer ufficiale di House of the Dragon appena rilasciato da HBO e da Sky, dove la serie arriverà - anche in streaming su NOW - in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal prossimo 22 agosto. Tratto proprio dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin - co-creatore e produttore esecutivo insieme a Ryan Condal - il fantasy drama è il prequel de Il Trono di Spade ed è ambientato 200 anni prima degli eventi della serie madre.

La trama di House of the Dragon

House of the Dragon ci riporta indietro agli anni d'oro di casa Targaryen quando i cavalcatori di draghi dai capelli d'oro sedevano sul Trono di Spade e governavano i Sette Regni di Westeros. La serie ripercorre gli eventi che portarono al rovinoso crollo e alla fine del dominio della casata, fino alla cosiddetta Danza dei Draghi, il conflitto civile scoppiato tra due rami della casa. Nel trailer vediamo seduto sul leggendario trono Re Viserys Targaryen (interpretato da Paddy Considine, The Outsider). Sotto il suo governo, il paese visse più di 70 anni di pace: fu un periodo di grande ricchezza, decadenza e prosperità, motivo per cui la famosa seduta di Spade è così imponente e ricca di spade.

La lotta dei Targaryen per il Trono di Spade: Il cast

La serie ci racconterà sia gli anni precedenti al regno di Viserys che la lotta per il potere che mise l'uno contro l'altro la sua primogenita Rhaenyra (Emma D'Arcy) - a cui il re avrebbe voluto destinare il trono - e Daemon Targaryen (Matt Smith), fratello di re Viserys e altro potenziale erede al trono. Ma il "gioco dei troni" coinvolgerà anche altri pretendenti: Rhaenys Targaryen (Eve Best), la moglie del grande esploratore nautico Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) capo della Casa Velaryon, la quale in passato avrebbe dovuto avere il trono per diritto di sangue; ma anche il primo cavaliere del Re Otto Hightower (Rhys Ifans) e sua figlia Alicent Hightower (Olivia Cooke). Proprio a lei, nella clip, Rhaenys dice: "Hai mai immaginato te stessa sul Trono di Spade?".

Fabien Frankel interpreta ser Criston Cole, un cavaliere di Dorne, mentre Sonoya Mizuno è Mysaria, una donna che nel libro è molto vicina al principe Daemon. Completano il cast Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.