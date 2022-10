House of the Dragon: Il trailer del finale della prima stagione preannuncia Tempesta

News Serie TV

L'episodio 10 dello spin-off de Il Trono di Spade arriva lunedì 24 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: tutte le anticipazioni.

Se fino a questo momento siete rimasti sbalorditi di fronte agli spettacolari risvolti drammatici, a colpi di fuoco e sangue, che hanno caratterizzato ogni episodio di House of the Dragon, allacciate le cinture in vista del finale di stagione. Atteso in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti lunedì 24 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l'ultimo episodio dello spin-off de Il Trono di Spade inaugurerà ufficialmente lo scontro tra i Verdi (Alicent e suo padre Otto Hightower) e i Neri (Rhaenyra e Daemon Targaryen) che porterà alla cosiddetta Danza dei Draghi e ad altre inevitabili morti illustri. Tra i luoghi che saranno campo di battaglia ci sarà anche Capo Tempesta, la roccaforte di Casa Baratheon dove - i lettori dei libri lo sanno - succederà qualcosa di memorabile. Ma date un'occhiata voi stessi qui sotto al teaser trailer ufficiale dell'episodio 10 diffuso da HBO.





House of the Dragon: Le anticipazioni del finale

Il teaser trailer di House of the Dragon 1x10 - intitolato La Regina Nera - ci metterà davanti alle conseguenze dell'usurpazione del Trono di Spade da parte dei Verdi che, dopo la morte di Viserys (Paddy Considine), hanno proclamato re il suo primo figlio maschio Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) non rispettando la pretesa al trono di Rhaenyra (Emma D'Arcy) nominata erede legittima diversi anni prima. Nel trailer vediamo arrivare anche la principessa Rhaenys Targaryen (Eve Best) a Roccia del Drago per avvisare Rhaenyra dell'ascesa del suo fratellastro Aegon. All'indomani della morte di suo padre e dell'incoronazione del nuovo re, Rhaenyra cercherà di radunare i suoi sostenitori a Capo Tempesta dove è Lord Ser Borros Baratheon (Roger Evans).

Draghi contro draghi

Dalle immagini capiamo che Ser Erryk Cargyll (Elliott Tittensor), che ha aiutato Rhaenys a fuggire dalla Fortezza Rossa, ha preso la corona indossata da Viserys e la darà a Rhaenyra per incoronarla Regina dei Sette Regni (mentre, lo ricordiamo, la corona indossata da Aegon è quella di Aegon il Conquistatore). Ma, come è naturale, la preoccupazione di Daemon e Rhaenyra sarà soprattutto quella di non avere abbastanza draghi e cavalieri per affrontae i Verdi (soprattutto con Vhagar, il drago vivente più possente di tutti, dalla loro parte). Per questo motivo in una scena del trailer vediamo Daemon (Matt Smith) che cerca di addomesticare, cantando in alto valyriano, un drago, precisamente Vermithor soprannominato Furia di Bronzo (all'epoca della Danza dei Draghi il secondo drago più grande a Westeros dopo Vhagar).

Vi ricordiamo che House of the Dragon è stata già rinnovata per una seconda stagione che dovrebbe essere girata a partire dalla prossima primavera. Per il prossimo capitolo bisognerà solo armarsi di pazienza. Nel frattempo potete rivedere tutti gli episodi, sia in versione originale sottotitolata in italiano che doppiati in italiano, on demand su Sky e in streaming solo su NOW.