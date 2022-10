House of the Dragon dovrebbe durare almeno 4 stagioni, secondo George R.R. Martin

News Serie TV

Lo scrittore è intervenuto sul suo blog elogiando gli attori e gli autori della serie basata sul suo libro Fuoco e Sangue e commentando entusiasticamente il lavoro fatto fin qui.

George R.R. Martin lo aveva già detto in tempi non sospetti. "Penso che i Targaryen siano in ottime mani. Non rimarrete delusi", aveva anticipato lo scrittore dopo aver visto, mesi fa, una prima versione degli episodi di House of the Dragon. E adesso, quando mancano soltanto due episodi alla fine della prima stagione, lo ribadisce non nascondendo l'entusiasmo per il risultato della serie prequel de Il Trono di Spade basata sul libro Fuoco e Sangue. Intervenendo sul suo blog, l'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco non solo ha espresso la sua opinione sul lavoro svolto dagli showrunner e dagli attori, ma ha anche dato un'indicazione su quante stagioni dovrebbe durare la serie, secondo il suo punto di vista.

House of the Dragon: I complimenti di George R.R. Martin

Martin si è complimentato con il cast e la troupe di House of the Dragon ("l'episodio di domenica scorsa, Lord of the Tides, è tutto ciò che speravo dovesse essere") elogiando in particolar modo l'attore Paddy Considine per l'interpretazione di re Viserys Targaryen. "Il personaggio che hanno creato per lo show è molto più potente, tragico e pieno di carne della mia versione in Fuoco e Sangue, tanto che sono quasi tentato di tornare indietro, strappare quei capitoli e riscrivere l'intera storia del suo regno. Paddy merita un Emmy solo per questo episodio", ha scritto.

Quante stagioni dovrebbe durare? La questione salti temporali

L'autore si è soffermato anche sulla questione salti temporali che in questa prima stagione di House of the Dragon sono stati molteplici, con conseguenti cambiamenti nel cast. "Penso che Ryan Condal abbia gestito molto bene i salti temporali e amo sia le giovani Alicent e Rhaenyra che le versioni adulte, così come le attrici che le interpretano. (A dire il vero, abbiamo un cast incredibile e li amo tutti). Vorrei che avessimo avuto più tempo per esplorare la relazione tra Rhaenyra e ser Harwin, il matrimonio di Daemon e Laena e il loro tempo a Pentos, e la nascita dei vari bambini", ha osservato lo scrittore. Tuttavia, come ha sottolineato, era necessario condensare gli eventi per non risultare "lenti". "Se House of the Dragon avesse avuto 13 episodi per stagione, forse avremmo potuto mostrare tutte le cose che abbiamo dovuto saltare, anche se forse così avremmo rischiato che qualche spettatore si lamentasse del fatto che la serie fosse troppo 'lenta', o che 'non fosse successo nulla'".

Tuttavia, Martin ha detto di essere entusiasta che la serie sia stata già rinnovata per una seconda stagione di altri 10 episodi (dove, per inciso, dovremmo conoscere anche il quarto figlio di Viserys e Alicent, Daeron, che nella prima stagione si trova a Vecchia Città e che non c'è stato modo di introdurre ancora). Ma quante stagioni dovrebbe durare House of the Dragon? Per l'autore di Fuoco e Sangue "ci vorranno quattro stagioni complete di 10 episodi l'una per rendere giustizia alla Danza dei Draghi dall'inizio alla fine". La Danza dei Draghi, lo ricordiamo, è la guerra civile per la successione al trono scoppiata tra i diversi membri di casa Targaryen dopo la morte di re Viserys. Nei libri dura circa tre anni, dal 129 al 131 CA (cioè dalla conquista di Aegon il Conquistatore, primo re Targaryen). Vedremo se HBO terrà conto del parere di Martin, mentre lo scrittore ha rassicurato i suoi fan chiudendo il suo post scrivendo: "In questo momento Ryan Condal è concentrato sulla seconda stagione di House of the Dragon, io lo sono su The Winds of Winter". L'attesissimo sesto volume della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco su cui è basata Il Trono di Spade, infatti, è in lavorazione dal lontano 2011.

L'appuntamento con House of the Dragon si rinnova lunedì 17 ottobre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti con la versione originale sottotitolata dell'episodio 9 e, alle 21:15 con quella in italiano dell'episodio 8. Il gran finale di stagione, invece, sarà disponibile in versione originale sottotitolata dal 24 ottobre.