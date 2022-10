House of the Dragon: Il finale piratato finisce online e HBO si infuria

News Serie TV

Sul web si trova già, pubblicato illegalmente, l'ultimo episodio della prima stagione dello spin-off de Il Trono di Spade, quindi attenzione agli spoiler.

Era già accaduto in passato con Il Trono di Spade e pensavamo che HBO avesse innalzato gli standard di sicurezza. E invece. Due giorni prima dell'uscita del finale della prima stagione di House of the Dragon (in Italia disponibile in contemporanea con l'americana HBO su Sky e in streaming su NOW nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre), il decimo episodio è trapelato online. Naturalmente HBO è immediatamente corsa ai ripari esortando i fan a non cercare né diffondere la copia piratata dell'episodio, ma arginare gli SPOILER è già molto difficile.

House of the Dragon e il finale leakato: Le dichiarazioni di HBO

"Siamo consapevoli che il decimo episodio di House of the Dragon è stato pubblicato su siti torrent illegali", ha detto un rappresentante di HBO a Variety. La rete via cavo americana ha attribuito la responsabilità del gravissimo leak a "un partner di distribuzione nella regione Europa/Medio Oriente/Africa" e ha assicurato che si sta già impegnando a monitorare e ad eliminare l'episodio dai siti internet illegali. "Siamo delusi per il fatto che questa azione illegale abbia interrotto l'esperienza visiva per i fedeli fan dello show, che potranno vedere una versione incontaminata dell'episodio quando sarà presentato in anteprima domenica su HBO e HBO Max, dove sarà trasmesso in streaming esclusivamente in 4K", ha concluso il rappresentante della rete. A nulla sono valsi, a questo punto, gli sforzi della rete per evitare la fuga di notizie (la visione del finale in anteprima non è stata concessa neppure a noi critici).

Il successo di House of the Dragon

Se da un lato questo atto di pirateria potrebbe rovinare la visione ai fan che potrebbero trovarsi davanti agli spoiler, dall'altro è indice di grande popolarità della serie. Episodio dopo episodio, lo spin-off de Il Trono di Spade ha saputo costruire consenso attirando un numero di spettatori in crescita settimana dopo settimana (a data 20 settembre, secondo HBO, avrebbe attirato una media di 29 milioni di spettatori a episodio, numeri poi cresciuti negli episodi successivi). Anche sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes la serie ha un punteggio di 85% di recensioni positive da parte della critica, e 84% da parte del pubblico.

Qui sotto il trailer ufficiale dell'episodio 1x10 intitolato The Black Queen.