House of the Dragon, il debutto su Sky si avvicina: Ecco il bellissimo trailer ufficiale italiano

Appuntamento su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 22 agosto. Ecco cosa racconta il prequel de Il Trono di Spade.

Alla fine, è sempre una questione di potere. In ogni luogo e soprattutto a Westeros. Cosa si è fatto per ottenerlo, è una storia ogni volta nuova. Anche se sorriderete per quanto vi sembrerà familiare. Stiamo tornando lì, nelle terre de Il Trono di Spade. Ma la Guerra dei Cinque Re è lontana davanti a noi. Il 22 agosto, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, la nuova serie House of the Dragon, prequel di quella straordinaria avventura, ci riporterà ai tempi mai visti finora in cui Casa Targaryen dominava sui Sette Regni, prima che tutto finisse in rovina nel fuoco e nel sangue. L'appuntamento è tra i più attesi dell'anno, e mentre le ore scorrono, il trailer ufficiale italiano ci permette di respirare appieno tutta l'inquietudine che a breve si riverserà nello schermo.

House of the Dragon: I giorni che portarono alla Danza dei Draghi

All'inizio di Game of Thrones abbiamo conosciuto i Targaryen come una stirpe in rovina, sopravvissuta a stento a secoli di intrighi e guerre per il Trono di Spade. Come tutto sia precipitato, lasciando i giovani Viserys e Daenerys unici superstiti, è la storia di House of the Dragon. Una storia che comincia molto lontano. Duecento anni prima, Viserys I Targaryen (interpretato dall'attore di The Outsider Paddy Considine) è il quinto re dei Sette Regni, conosciuto come un uomo cordiale, gentile e onesto, scelto da un consiglio di lord per succedere a suo nonno Jaehaerys I Targaryen. La Principessa Rhaenyra (Emma D'Arcy, Truth Seekers), primogenita del Re, è una cavalca draghi che si aspetta di diventare la prima regina regnante, ma è messa in discussione da più fronti, principalmente in quanto donna. L'erede più indicato sembra essere Daemon Targaryen (Matt Smith, The Crown), fratello minore di Viserys e zio di Rhaenyra, un guerriero impareggiabile. Come risolvere la questione?

"L'ascesa di Rhaenyra creerà dissenso. Le spade verranno sguainate", avverte nel trailer la Principessa Rhaenys Targaryen (Eve Best, Nurse Jackie), un tempo candidata a succedere a suo nonno Jaehaerys come sovrana dei Sette Regni ma messa da parte in favore del cugino Viserys. "Una donna non siederà mai sul Trono di Spade. L'ordine delle cose è questo", aggiunge. Tra i più diffidenti con Rhaenyra c'è anche Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke, Bates Motel), figlia del Primo Cavaliere Ser Otto Hightower (Rhys Ifans, Berlin Station), considerata la donna più attraente del regno, cresciuta nella Fortezza Rossa e molto vicina al re. Ma Rhaenyra non è meno determinata di tutti loro. In effetti, questo è l'inizio del conflitto civile che in poco tempo spaccherà la famiglia e il regno. In tutto questo, un posto d'onore è occupato dai draghi. Gloriosi e presenti molto più di quanto lo sono stati ne Il Trono di Spade.

House of the Dragon: Quando e dove vederla su Sky e NOW

House of the Dragon andrà in onda su Sky Atlantic (canale 110 di Sky), in contemporanea con gli Stati Uniti, dal 22 agosto ogni lunedì con un nuovo episodio. A partire sarà prima la versione originale sottotitolata, in simultanea con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 21:15 (dalla seconda settimana alle 22:15). La versione doppiata in italiano andrà in onda invece dal 29 agosto, ogni lunedì alle ore 21:15. Inoltre, entrambe le versioni saranno disponibili anche on demand e in mobilità con Sky Go, e in streaming su NOW.