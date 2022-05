House of the Dragon: George R.R. Martin si augura che abbia più successo de Il Signore degli Anelli di Prime Video

News Serie TV

I due imponenti drama fantasy debutteranno quest'estate a pochi giorni di distanza: sarà una gara a colpi di ascolti e premi? L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco dà inizio alle danze.

La prossima estate gli appassionati del genere fantasy avranno di che discutere. Infatti arriveranno in tv, rispettivamente il 22 agosto su Sky e in streaming su NOW e il 2 settembre su Prime Video, House of the Dragon e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, due titoli molto attesi. La competizione tra le due imponenti produzioni è iniziata già qualche settimana fa quando HBO ha annunciato la data di uscita dello spin-off de Il Trono di Spade, ma è ufficiamente entrata nel vivo adesso. Il merito (o la colpa) è del solito George R.R. Martin, l'autore dei libri che hanno ispirato sia Game of Thrones che il suo primo spin-off, il quale è abituato a non avere peli sulla lingua. Ospite di un Festival letterario a Santa Fe, lo scrittore ha parlato del futuro scontro tra la serie tv di HBO e quella di Prime Video augurandosi che House of the Dragon, di cui è produttore esecutivo e autore, abbia comunque più successo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

House of the Dragon VS Il Signore degli Anelli: George R.R. Martin è competitivo

Martin, che si è detto entusiasta del fatto che il genere fantasy abbia così tanto spazio in tv ultimamente, parlando con The Independent ha sottolineato come siano stati gli stessi giornalisti a parlare di "battaglia per la supremazia fantasy" tra le due serie. Tuttavia, ha fatto intendere che la competizione si sente eccome. “Spero che entrambe le serie abbiano successo. Sono abbastanza competitivo. Spero che noi facciamo meglio. Se loro vincono sei Emmy, e spero che lo facciano, mi auguro che noi ne vinciamo sette. Comunque, tutto ciò fa bene al fantasy. Io amo il fantasy, amo la fantascienza. Voglio che ci siano più show di questo tipo in televisione", ha spiegato l'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco.

Una battaglia anche a colpi di budget

House of the Dragon è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo e alla fine del dominio di casa Targaryen. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, invece, porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo e si si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien. House of the Dragon, secondo fonti vicine alla produzione citate da Variety, è costata poco meno di 20 milioni di dollari a episodio (quindi circa 200 milioni di dollari per una prima stagione di 10 episodi), una cifra comunque più alta di quella impiegata per l'ottava stagione de Il Trono di Spade (15 milioni di dollari a episodio). Con un maestoso budget di circa 464 milioni di dollari, tuttavia, la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sotto questo aspetto batte già il suo competitor ed è il progetto più costoso mai realizzato in casa Prime Video.