House of the Dragon: Ecco il vero motivo dietro l'addio del co-showrunner Miguel Sapochnik

Fonti di stampa riportano che il regista e co-showrunner dello spin-off de Il Trono di Spade Miguel Sapochnik avrebbe lasciato la guida della serie in seguito a una specifica controversia familiare: ecco di cosa si tratta.

A quanto pare, screzi e questioni di principio personali possono condizionare la produzione anche di una serie di grande successo come lo spin-off de Il Trono di Spade House of the Dragon. Mesi dopo l'annuncio dell'addio da parte del co-showrunner e regista della serie prequel Miguel Sapochnik prima della seconda stagione, emergono nuovi dettagli sui motivi che lo avrebbero spinto a fare un passo indietro. Secondo quanto riferito dalla testata Puck ripresa da diverse fonti di stampa americana, dietro la decisione di Sapochnik non ci sarebbero semplici divergenze creative con il collega Ryan Condal bensì una questione personale. Il motivo? La moglie dello stesso ormai ex co-showrunner Alexis Raben, anche attrice della serie.

House of the Dragon: Perché Miguel Sapochnik ha lasciato la serie?

Sapochnik, l'uomo dietro la macchina da presa di alcuni episodi chiave de Il Trono di Spade, in House of the Dragon ha condiviso i compiti di showrunner con il co-ideatore Ryan Condal dirigendo anche episodi importanti della nuova serie come l'episodio pilota e il controverso settimo episodio intitolato Driftmark (criticato perché caratterizzato da una fotografia eccessivamente buia). La decisione di fare un passo indietro come co-showrunner rimanendo semplicemente produttore esecutivo l'aveva comunicata lui stesso lo scorso settembre. "Lavorare nell'universo di Game of Thrones negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, soprattutto passando gli ultimi due con il cast e la troupe straordinari di House of the Dragon", aveva dichiarato in un comunicato. "Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo realizzato con la prima stagione e felicissimo della reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di andare avanti, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente".

Secondo le indiscrezioni - che HBO per il momento non ha voluto commentare - il veterano dell'universo di GOT avrebbe voluto coinvolgere nel team di produzione della seconda stagione sua moglie Alexis Raben, che nella serie è apparsa anche come attrice nei panni della cameriera della regina Alicent, Talya. HBO, però, l'avrebbe ritenuta inesperta e non avrebbe accolto le richieste di Sapochnik il quale, a quel punto, avrebbe preferito lasciare la serie che pure lui stesso aveva contribuito a lanciare. In vista della seconda stagione, a supporto di Ryan Condal nel frattempo è arrivato Alan Taylor, regista che aveva già diretto alcuni episodi della serie originale e che nello spin-off darà il suo contributo come regista e produttore esecutivo.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che in Italia House of the Dragon è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW con tutti gli episodi della prima stagione.