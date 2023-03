House of the Dragon: Cosa ci aspetta nella stagione 2? Nuove anticipazioni dell'ideatore Ryan Condal

News Serie TV

La serie fantasy basata sul romanzo di George R.R. Martin Fuoco e sangue tornerà in tv con molti più...

Se chiedi a un fan cosa lo ha entusiasmato di più in House of the Dragon, probabilmente risponderebbe "I draghi". La pensa allo stesso modo George R.R. Martin, co-ideatore della serie fantasy di HBO e autore del romanzo da cui è tratta, che a un recente incontro con la stampa ha ammesso quanto questi fossero "tutti uguali" ne Il Trono di Spade e come lo spin-off prequel li ha portati a un livello superiore, conferendogli "personalità" e rendendoli "vivi". "Per me", ha aggiunto Martin, "è stata una grande soddisfazione". Segnato il punto, si fa presto a capire che è da qui che lui e il collega Ryan Condal sono ripartiti nella stagione 2.

House of the Dragon: Nuove anticipazioni sulla stagione 2

Se una cosa funziona, perché cambiarla? Molto meglio potenziarla. Il co-ideatore, showrunner e produttore esecutivo di House of the Dragon Ryan Condal ha anticipato che nella seconda stagione - le cui riprese cominceranno "a breve" - ci saranno cinque nuovi draghi. E se consideriamo che il ciclo inaugurale ne ha già introdotti 17, gran parte dei quali sopravvissuti al crescente contrasto tra i Verdi, sostenitori degli Hightower e dell'ascesa al trono di Aegon, e i Neri, i quali invece appoggiano Daemon e Rhaenyra per la successione di quest'ultima, la situazione alle vigilie della cosiddetta Danza dei Draghi potrebbe farsi molto, molto infuocata.

A chi si starà sfregando le mani mostrando allo schermo un ghigno di soddisfazione ricordiamo che i nuovi episodi purtroppo non saranno disponibili prima della seconda metà del 2024. Questo, fondamentalmente, per continuare a garantire la qualità che House of the Dragon ha mostrato nella prima stagione. Una regola che vale anche per i diversi altri spin-off annunciati da tempo e ancora oggi in sviluppo. Casey Bloys, a capo dei contenuti per HBO, ha spiegato infatti: "La mia filosofia è che una buona sceneggiatura è la priorità numero uno. Non lo stiamo facendo sulla base del desiderio di averne una [serie] all'anno, due all'anno. Vogliamo farlo sulla base delle sceneggiature, delle quali vogliamo essere entusiasti".