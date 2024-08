House of the Dragon: Chi è il Principe che Fu Promesso? L'indizio è nella visione di Daemon

News Serie TV

Si è tornati a parlare del Principe che Fu Promesso nel finale della stagione 2 di House of the Dragon e la visione di Daemon ha aggiunto un nuovo indizio fondamentale per delinearne l'identità.

House of the Dragon e Il Trono di Spade si incrociano ancora una volta sullo schermo e questa volta a unirle è il Principe che Fu Promesso. La sua identità è stata nuovamente tirata in ballo nel finale della seconda stagione di House of the Dragon, puntando verso un personaggio fondamentale de Il Trono di Spade che, a quanto pare, ha avuto un forte impatto anche sulla Danza dei Draghi. Ma di chi si tratta, esattamente? La profezia tramandata di Targaryen in Targaryen ha sempre fatto riferimento al Principe che Fu Promesso e, grazie all'ultima visione di Daemon, è possibile assimilare un nuovo indizio sulla sua identità.

House of the Dragon: Chi è il Principe che Fu Promesso? L'indizio nella visione di Daemon

Ne Il Trono di Spade la profezia sul Principe che Fu Promesso è stata citata più volte ma senza mai chiarire di chi si trattasse, se di Daenerys Targaryen o di Jon Snow. In House of the Dragon, però, la visione di Daemon aiuta a fare chiarezza. Oltre a constatare che gli Estranei sono una minaccia concreta (l'inverno sta arrivando), Daemon, nella sua visione, incontra per la prima volta Daenerys Targaryen, non ancora nata in quella linea temporale. La scena che si presenta ai suoi occhi è quella che il pubblico de Il Trono di Spade conosce molto bene: Daenerys è seduta di spalle, in una nuvola di fumo, mentre i suoi tre draghi neonati si arrampicano sul suo corpo, acquisendo di diritto il titolo di Madre dei Draghi. Nella visione di Daemon, appaiono le tre uova di drago tra le fiamme, che poi si schiuderanno per Daenerys, così come anche gli Estranei con un esercito di non-morti, nemico che poi Daenerys aiuterà a sconfiggere ne Il Trono di Spade. Secondo la profezia, sarà proprio il Principe che Fu Promesso ad abbattere il nemico. Il sogno di Aegon il Conquistatore raccontato con La Canzone del ghiaccio e del fuoco è inciso anche sul pugnale che sappiamo verrà poi utilizzato da Arya Stark per uccidere il Re della Notte.

E se ne Il Trono di Spade la vera identità del Principe che Fu Promesso è stata contesa tra Jon Snow e Daenerys Targaryen, attraverso la visione di Daemon è invece abbastanza evidente che House of the Dragon abbia già scelto. Ed è proprio grazie a quanto mostrato che Daemon supporterà di nuovo Rhaenyra: nella sua visione, infatti, è proprio lei ad occupare il Trono di Spade. E affinché il Principe che Fu Promesso si realizzi in futuro, come mostrato nella visione, Daemon dovrà far sì che Rhaenyra vinca la Danza dei Draghi, e per questo le giura fedeltà. La vera identità del Principe che Fu Promesso non è stata confermata né in House of the Dragon né ne Il Trono di Spade e non è detto che accadrà mai. Forse, però, l'ultima parola spetterebbe agli ultimi romanzi di George R.R. Martin, ancora incompleti.