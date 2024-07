News Serie TV

Aemond dimostra di non avere pietà nel quarto episodio della stagione 2 di House of the Dragon e punisce anche suo fratello, il Re Aegon, rubandogli tra l'altro il pugnale in acciaio di Valyria: e se così scoprisse della profezia dei Targaryen?

Aemond (Ewan Mitchell) non è esattamente il fratello ideale, considerando quanto accaduto nel quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon. Ma diverse potrebbero essere le motivazioni che hanno guidato le sue azioni in quelle ultime scene così cruente. Una delle curiosità principali riguarda l'ultima scena, quando Ser Criston Cole (Fabien Frankel) raggiunge il luogo dove Re Aegon è precipitato con il suo drago e trova Aemond accucciato, che ruba il pugnale in acciaio di Valyria appartenuto a suo fratello. Perché se ne impossessa? E come questa decisione potrebbe collegarsi alla profezia di Aegon il Conquistatore tanto cara a Rhaenyra?

House of the Dragon 2: Perché Aemond ruba il pugnale di Aegon e come si collega alla profezia

Non è chiaro ancora se Aegon sopravvivrà dopo lo scontro infuocato con suo fratello Aemond. Pur avendo incassato una vittoria importante durante la Battaglia di Rook's Rest, avendo sconfitto (e ucciso) la Principessa Rhaenys Targaryen e il suo drago Meleys, Aemond ha commesso un altro crimine: guidando Vhagar, ha ordinato di fare fuoco puntando dritto sul Re, il quale, colpito, è precipitato nella foresta insieme a Sole di Fuoco. Una volta sconfitta Rhaenys, Aemond ha raggiunto il punto dello schianto per terminare l'impresa. Infatti, Cole arriva giusto in tempo, fermando Aemond dal compiere l'ennesimo atto di tradimento. A quel punto Aemond raccoglie il pugnale di acciaio di Valyria e va via. Su quella lama è incisa la profezia che tormenterà i Targaryen durante la Danza dei Draghi e oltre. Aemond in realtà non lo sa, ma quel pugnale verrà utilizzato ne Il Trono di Spade da Arya Stark per uccidere il Re della Notte.

In genere, le lame di Valyria sono tramandante in eredità nella famiglia Targaryen. Il gesto di Aemond potrebbe non solo rafforzare il suo senso di potere e legittimità, ma anche sottolineare come sia stato ferito all'idea che il padre Viserys non abbia premiato il suo coraggio da guerriero con un'arma simile. Sentendosi quindi in diritto di possedere un'arma di quel valore come ricompensa per aver ucciso Lucerys, Rhaenys e (forse) anche Aegon, Aemond va via con un nuovo bottino e probabilmente una nuova consapevolezza. È bene sottolineare come Aemond in realtà abbia diverse doti a suo favore: prima di tutto sa parlare fluentemente l'Alto Valyriano a differenza di suo fratello. Conosce la storia e le strategie di combattimento (infatti Ser Criston Cole si rivolge a Aemond e non al Re per pianificare le strategie di battaglia) e in più ha dalla sua un drago temuto e gigantesco che finora ha sterminato due minacce rivali. Ma a rendere ancor più importante quel pugnale è il fatto che in precedenza sia appartenuto a Aegon il Conquistatore. Di conseguenza, Aemond potrebbe accidentalmente apprendere la profezia dei Targaryen sulla Canzone del Ghiaccio e del Fuoco.

Re Viserys si è confidato con una giovane Rhaenyra (interpretata da Milly Alcock) durante la prima stagione. Essendo la sua erede al trono, le ha raccontato della profezia incisa sul pugnale, invisibile all'apparenza e che appare soltanto una volta passata la lama sulla fiamma viva. Re Aegon non parla bene il Valyriano, mentre suo fratello sì, ragione per cui potrebbe comprendere perfettamente il significato di quell'incisione e fraintenderlo. Ad esempio, potrebbe credere di essere lui il Principe che Fu Promesso oppure raccontare ad altri di quella profezia segreta.