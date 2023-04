House of the Dragon 2: Nel cast della nuova stagione manca uno dei protagonisti, come mai?

News Serie TV

Nel comunicato con cui HBO e Sky hanno annunciato l'inizio delle riprese dei nuovi episodi dello spin-off de Il Trono di Spade si nota l'assenza di un nome importante: ecco di chi si tratta e cosa significa per il futuro del personaggio.

Le riprese della seconda stagione di House of The Dragon sono ufficialmente iniziate presso i Leavesden Studios, nel Regno Unito. Nel comunicato con cui HBO e Sky hanno dato la bella notizia a tutti i fan si nota tuttavia un'assenza importante. Nell'elenco con tutti i nomi dei membri del cast che torneranno nei nuovi episodi ne manca sorprendentemente uno: Graham McTavish, che nel primo ciclo di episodi della serie ha interpretato Ser Harrold Westerling, il cavaliere e Lord Comandante della Guardia Reale. Cosa succederà al suo personaggio e perché il nome dell'attore non è presente?

House of the Dragon 2: Graham McTavish non ci sarà?

Tra gli attori che ritroveremo certamente nella seconda stagione di House of the Dragon ci sono Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Non sorprende l'assenza di Paddy Considine, visto che il suo personaggio - re Viserys I - è morto nel corso della prima stagione. È sospetta, invece, quella di Graham McTavish (un attore molto amato anche dai fan di Outlander). Perché il suo nome non è nella lista? Ricorderete che Ser Harrold, cavaliere fedele alla Corona, nel penultimo episodio della prima stagione, dopo la morte di re Viserys, ha disobbedito a Otto Hightower che gli ordinava di portare i cavalieri della Guardia reale a Roccia del Drago e uccidere Rhaenyra e la sua famiglia, in modo da spianare la strada di Aegon Targaryen al Trono di Spade. Il cavaliere si è tolto il mantello bianco che caratterizza le guardie reali ha dichiarato di non riconoscere alcuna autorità se non quella del re dicendo: "Finché non ce n'è uno, non c'è posto qui per me".

Cosa è accaduto a Ser Harrold?

Gli autori, quindi, hanno lasciato che la sorte di Ser Harrold fosse incerta. Cosa ha fatto dopo aver voltato le spalle alla fazione dei Verdi? Presumibilmente si è recato da Rhaenyra e Daemon, i Neri, ma non ne siamo certi visto che nel finale della prima stagione il personaggio non appare. Neppure il libro Fuoco e Sangue, su cui House of the Dragon è basata, ci dice di più: infatti, diversamente dalla serie, nel romanzo Ser Harrold muore molto tempo prima, quasi due decenni, dell'inizio della guerra civile dei Targaryen. In House of the Dragon, invece, è una figura centrale e uno dei pochi di cui, a questo punto, non conosciamo già la sorte.

Il fatto che il nome di Graham McTavish non appaia nel cast regolare della seconda stagione può significare che l'attore farà solo una piccola apparizione oppure che davvero non sarà presente. Nel secondo caso, gli autori potrebbero farlo morire off screen sebbene questa non ci sembra la soluzione migliore. È possibile, altrimenti, che il personaggio sia assente nella seconda stagione per poi ricomparire nelle probabili stagioni future. Purtroppo tutto questo è ancora un mistero perché, giustamente, HBO non vuole rovinare la sorpresa e si è astenuta dal rilasciare commenti al riguardo.

La seconda stagione di House of the Dragon arriverà prossimamente in Italia su Sky e in streaming solo su NOW dove è già disponibile l'intera prima stagione.