House of the Dragon 2: Lo showrunner spiega il collegamento nascosto tra Sansa Stark e i gemelli Cargyll

Nel secondo episodio della seconda stagione di House of the Dragon assistiamo a una delle battaglie più violente di Fuoco e Sangue, quella trai fratelli Arryk ed Erryk Cargyll: sapevate che c'è un riferimento a Il Trono di Spade e a Sansa Stark? La spiegazione. SPOILER

Nel secondo episodio della seconda stagione di House of the Dragon c'è un collegamento tra lo spin-off e la serie madre, Il Trono di Spade. Più precisamente ha a che fare con un aneddoto narrato ne Le cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga letteraria di George R.R. Martin che ha dato origine all'intero universo televisivo di Game of Thrones. Lo showrunner di House of the Dragon Ryan Condal ha svelato tutte le curiosità, i retroscena e le differenze con il libro parlando con The Hollywood Reporter. Cosa hanno in comune Sansa Stark e i gemelli Arryk ed Erryk Cargyll? Questi ultimi sono tra i protagonisti indiscussi dell'episodio e la loro straziante storia era già nota ai lettori perché la giovane di casa Stark, nel libro, ne parla. Eppure le differenze tra la visione di Sansa e ciò che abbiamo visto in House of the Dragon sono notevoli.



Attenzione: continuate a leggere soltanto se avete già visto l'episodio 2 della seconda stagione di House of the Dragon o se non temente gli SPOILER.

House of the Dragon 2 e la battaglia dei gemelli Cargyll

Nell'episodio in questione (in Italia arrivato in contemporanea con gli USA su Sky e in streaming su NOW) Ser Criston Cole (Fabien Frankel) invia Ser Arryk Cargyll (Luke Tittensor) a Roccia del drago affinché uccida Rhaenyra (Emma D'Arcy), ma Arryk si ritrova ad affrontare faccia a faccia suo fratello gemello, Ser Erryk (interpretato sempre da Elliot Tittensor), che invece aveva giurato fedeltà alla figlia di re Viserys. I due cavalieri combattono violentemente nella stanza da letto di Rhaenyra e, alla fine, soccombono entrambi.

Il legame con Sansa Stark

Ryan Condal ha fatto notare che questa leggendaria lotta tra fratelli (che ci ricorda un po' quella tra i famosi "La Montagna" Gregor Clegane e Sandor Clegane ne Il Trono di Spade) ne Le cronache del ghiaccio e del fuoco viene romanticizzata da Sansa Stark. La versione che vediamo sullo schermo, comunque, è molto diversa da quella presente nei libri. In particolare Condal ha spiegato:

"Il libro descrive alcune versioni diverse di quella storia. Sono sempre stato affascinato dalla storia dei gemelli Cargyll perché era una storia che Sansa Stark romanticizzava, tornando ai libri de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. E, naturalmente, Sansa ha questa visione romantica, molto da leim di come fosse quella lotta e di come duellassero per ore come se fosse il duello per una principessa. La situazione reale sarebbe stata molto più brutale e cruenta".

A proposito delle differenze con il libro e del fatto che questo duello, nella serie, è stato spostato direttamente nella stanza da letto di Rhaenyra, Condal ha aggiunto:

"C'è una versione in cui si maledicono a vicenda e si chiamano 'traditori' e questo semplicemente non corrispondeva ai personaggi che avevamo creato. Abbiamo queste due persone che si trovano su lati diversi di questo conflitto e non sapere cosa fare con questo giuramento penso che sia ancora più tragico del vedere questi due fratelli che cercano di mantenere il loro giuramento ma si ritrovano letteralmente in un combattimento mortale l'uno contro l'altro per tenere fede alla parola data".

Sebbene Rhaenyra sia sopravvissuta miracolosamente all'attacco, probabilmente diventerà ancora più spietata ora che le le sue camere sono state violate da un assassino inviato per ucciderla. Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questo altro sanguinoso duello che ha portato alla morte di altri due personaggi. Qualcosa ci dice che altri spargimenti di sangue siano certamente all'orizzonte visto che la Danza dei Draghi è appena iniziata.



