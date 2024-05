House of the Dragon 2: La guerra sta arrivando nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie fantasy spin-off de Il Trono di Spade tornerà con i nuovi episodi su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno: ecco il trailer ufficiale italiano di House of the Dragon 2.

Nel trailer ufficiale della seconda stagione di House of the Dragon Rhaenyra Targaryen ci avverte che "la guerra sta arrivando", forse un omaggio degli autori alla ben più celebre citazione di Ned Stark "l'inverno sta arrivando" ne Il Trono di Spade. Di certo HBO ci chiede ancora una volta di schierarci dopo aver diffuso in precedenza i primi trailer, uno dal punto di vista dei Verdi e uno dal punto di vista dei Neri. Lo spin-off de Il Trono di Spade tornerà con i nuovi 8 episodi in Italia dal 17 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda americana.

House of the Dragon 2: Verdi contro Neri, chi vincerà?

La seconda stagione di House of the Dragon vedrà il regno spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere. Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. Giungerà così al culmine la cosiddetta "Danza dei draghi", il conflitto che ha messo l'uno contro l'altro i due rami della famiglia Targaryen: da un lato la regina Alicent, Aegon Targaryen e la famiglia Hightower, dall'altro la figlia del defunto Viserys Rhaenyra, Daemon, i Velaryon e altri.

Nel drammatico finale della prima stagione avevamo visto, infatti, sia Aegon che Rhaenyra incoronati re e regina dalle rispettive fazioni. Aemond (Ewan Mitchell) aveva ucciso Lucerys (Elliot Grihault) abbattendo il suo drago Arrax nei cieli di Capo Tempesta dando così il via a una delle guerre intestine più cruente della storia di Westeros.

Il cast

Nella sconda stagione tornano i protagonisti che avevamo già conosciuto nel primo ciclo: Matt Smith nel ruolo di Daemon Targaryen, Olivia Cooke in quello di Alicent Hightower, Emma D'Arcy nel ruolo di Rhaenyra Targaryen, Eve Best come Rhaenys Targaryen-Velaryon, Steve Toussaint nella parte di Corlys Veralyon, Fabien Frankel nella parte di Criston Cole, Ewan Mitchell come Aemond Targaryen, Tom Glynn-Carney nei panni di Aegon Targaryen, Sonoya Mizuno come Lady Mysaria e Rhys Ifans nel ruolo di Otto Hightower. Rivedremo, inoltre, anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

I nuovi personaggi

Le nuove aggiunte al cast, i rispettivi personaggi, sono: Clinton Liberty (Normal People) nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna (Coronation Street) di Ser Alfred Broome, Kieran Bew (Warrior) di Hugh, Tom Bennett (After Life) di Ulf, Tom Taylor (La torre nera) di Lord Cregan Stark, Vincent Regan (Poldark) di Ser Rickard Thorne, Gayle Rankin (GLOW) di Alys Rivers, Freddie Fox (Slow Horses) di Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale (Penny Dreadful) di Ser Simon Strong e Abubakar Salim (Raised by Wolves) di Alyn di Hull.