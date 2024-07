House of the Dragon 2: Il terzo episodio nasconde un easter egg (anzi tre) su Daenerys Targaryen, letteralmente

News Serie TV

La regista dell'episodio Geeta Vasant Patel ha confermato l'emozionante collegamento tra Il Trono di Spade e il suo spin-off nel terzo episodio: ecco di cosa si tratta.

Scovare gli easter egg che richiamano Il Trono di Spade in House of the Dragon è una delle attività preferite dai fan che, episodio dopo episodio, si divertono ad analizzare ogni scena e ad elaborare teorie. Nel caso del terzo episodio della seconda stagione, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW, è stato fin troppo facile. E mai come in questo caso si tratta letteralmente di uova, sebbene più che di pasqua siano... di drago.

House of the Dragon 2 e il collegamento con Il Trono di Spade nell'episodio 3

In una scena del terzo episodio della stagione 2 di House of the Dragon si vede Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) affidare a Rhaena (Phoebe Campbell) quattro uova di drago. Il suo compito è portarle prima nella Valle e poi custodirle a Pentos, dopo aver attraversato il Mare Stretto. I più attenti hanno notato che tre uova sono rispettivamente di colore dorato, verde e nero esattamente come le tre che nell'episodio pilota de Il Trono di Spade vengono regalate a Daenerys per le sue nozze. Come sappiamo, all'epoca di Daenerys si pensava che i draghi fossero estinti e che quelle uova fossero pietrificate. In seguito, però, si sono schiuse dando vita ai tre draghi Viserion, Rhaegal Drogon che hanno aiutato la regina Targaryen a conquistare Westeros portando tuttavia anche alla sua rovina.

La conferma della regista: Sono le uova di Daenerys

Parlando con Mashable, la regista del terzo episodio di House of the Dragon Geeta Vasant Patel ha confermato che quelle tre uova sono proprio le uova di drago che molti anni dopo finiranno nelle mani di Daenerys. "Quelle sono le uova di Daenerys. Tutti noi che lavoriamo in questa serie siamo grandi fan de Il Trono di Spade quindi è stato molto emozionante girare quella scena", ha detto Patel. Ma se le uova di Danenerys sono tre, che ne è stato di quella quarta? È lecito supporre che si schiuderà facendo nascere il drago che verrà cavalcato da Rhaena, a un certo punto. Ma su questo la regista ha lasciato il mistero.