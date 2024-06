House of the Dragon 2: Il cruento colpo di scena alla fine del primo episodio è diverso dal libro, ecco come e perché

News Serie TV

Nella seconda stagione lo spin-off de Il Trono di Spade ha incluso uno dei momenti più tragici del romanzo Fuoco e Sangue, quello che ha come protagonisti i cosiddetti Sangue e Formaggio. Ma gli autori hanno modificato alcuni particolari: ecco le differenze. Attenzione agli SPOILER.

Nel primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, disponibile da ieri 17 giugno in Italia su Sky e in streaming solo su NOW, la Danza dei Draghi è entrata nel vivo. Nelle ultime scene dell'episodio, intitolato Un figlio per un figlio, i protagonisti sono stati due personaggi ben noti ai fan di Fuoco e Sangue, il libro di George R.R. Martin su cui la serie è basata. È accaduto, infatti, un cruento colpo di scena che rappresenta un punto di non ritorno nella storia dei Targaryen e della guerra che vede contrapporsi due rami della famiglia. L'episodio in questione, quello che coinvolge due scagnozzi noti con i soprannomi di Sangue e Formaggio nonché uno dei più controversi della cosiddetta Danza dei Draghi, è stato inglobato nella trama della serie con qualche modifica rispetto al romanzo. Ora vi spieghiamo tutte le differenze, ma vi consigliamo di continuare a leggere soltanto se avete già visto la premiere della nuova stagione di House of the Dragon.



Attenzione: seguono spoiler sul primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon

House of the Dragon: Chi sono Sangue e Formaggio

Sangue e Formaggio (Blood e Cheese in originale) sono i soprannomi dati a due personaggi responsabili di un vendicativo complotto contro la regina Alicent (Olivia Cooke), il principe Aemond (Ewan Mitchell), il re Aegon II (Tom Glynn-Carney) e i Verdi per conto del principe Daemon (Matt Smith) in seguito alla morte del figlio di Rhaenyra (Emma D'Arcy), Lucerys, per mano di Aemond. Nella serie il primo (interpretato da Sam C. Wilson) è un ex membro della guardia cittadina noto per la sua natura violenta; il secondo (Mark Stobbart) è un acchiappatopi che lavora nella Fortezza Rossa e conosce il castello come le sue tasche. Daemon si accorda con loro affinché trovino Aemond e lo uccidano, in modo da vendicare la morte di Lucerys, ma le cose non vanno esattamente come sperato visto che gli assalitori uccidono invece Jaehaerys, il figlio primogenito di 6 anni di re Aegon II e di sua sorella e moglie Helaena (Phia Saban).

Le differenze con il libro Fuoco e Sangue

Sia nel romanzo che nella serie la figura di Daemon resta ambigua. In entrambi i casi, infatti, non viene specificato quale sia l'indicazione di quest'ultimo in caso non trovassero Aemond. I due, in House of the Dragon, sembrano agire seguendo la semplice regola "un figlio per un figlio", appunto. Nel libro, però i figli di Aegon ed Helaena sono tre: Jaehaerys, la sorella gemella Jaehaera e il più piccolo, Maelor. Sangue e Formaggio minacciano di violentare Jaehaera e uccidere tutti e tre i figli. Quando viene chiesto ad Helaena di indicare quale sia l'erede al trono, lei cerca di ingannarli indicando Maelor ma gli assassini non si fidano e decidono di uccidere Jaehaerys decapitandolo. Nella serie, invece, Maelor non è ancora nato ed Helaena è sincera indicando Jaehaerys. Per certi aspetti la scena che abbiamo visto sullo schermo è meno cruenta di come viene descritta nel libro di Martin, anche perché non vediamo l'effettiva esecuzione del bambino ma sentiamo solo il rumore delle lame. Un'altra differenza rispetto al libro ha a che fare con Alicent che, subito dopo l'omicidio, nella serie viene sorpresa in camera da letto da Helaena mentre si intrattiene con Ser Criston Cole (Fabien Frankel). Nel libro, invece, non accade nulla del genere.



Perché la storia di Sangue e Formaggio ha subito modifiche nella serie

“I figli di Rhaenyra e Daemon sono molto più giovani di quanto fossero nel libro, così come i figli di Helaena e Aegon. Non è passato abbastanza tempo affinché ci siano due generazioni di figli. Quindi Maelor non esiste ancora e ci sono solo i gemelli”, ha detto lo showrunner Ryan Condal a The Hollywood Reporter spiegando così i cambiamenti rispetto al libro. “Quindi, partendo da quel punto, volevamo solo provare a rendere Sangue e Formaggio una sequenza televisiva viscerale. Abbiamo deciso di raccontarla dal loro punto di vista e di renderla come una rapina finita male. Mentre nel libro è rappresentata esclusivamente dal punto di vista di Helaena e Alicent. Sangue e Formaggio si imbattono in Helaena, e lei è una sorta di terzo atto della loro storia".

L'interprete di Helaena Phia Saban, parlando con TV Insider, ha detto che la storia di Sangue e del Formaggio ha alzato la posta in gioco. "È un momento interessante. In Fuoco e Sangue c'è questo ulteriore livello, ovvero che lei non dice la verità, e poi uccidono comunque l'altro, il che è terribile”, ha riflettuto Saban. "Ma penso quasi che il modo in cui l'abbiamo fatto, la semplicità con cui vede il momento per quello che è, una scelta di vita o morte, alzi la posta in gioco. Dice la verità perché vede quanto sono pericolosi. È così importante che non c'è possibilità di scherzare", ha aggiunto. In sostanza, se Helaena non avesse seguito i loro ordini, Saban ritiene che ci sarebbero state più morti quella notte.